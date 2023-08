Przypadkiem wyszły na jaw prawdziwe zarobki Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Szokujące. Taką pensję naprawdę ma Polak

W ostatnich latach Robert Lewandowski udowadniał, dlaczego przez wielu kibiców zaliczany jest do grona najlepszych napastników na świecie, co wiązało się nie tylko z ogromną popularnością, ale także ogromnymi zarobkami. W Bayernie Monachium razem z Manuelem Neuerem Polak był najlepiej opłacanym piłkarzem przez klub i gdy tylko "Lewy" przeniósł się do Barcelony, fani natychmiast zaczęli zastanawiać się, jaką pensję będzie inkasować w stolicy Katalonii. Okazuje się, że dopiero teraz "Mundo Deportivo" miało dotrzeć do prawdziwych zarobków piłkarzy Barcelony, gdzie to Lewandowski jest na czele stawki.

Tyle naprawdę Robert Lewandowski zarabia w Barcelonie! Pensja Polaka wyszła na jaw kompletnym przypadkiem

Ostatnie dni w klubie z Camp Nou upływają pod znakiem ewentualnego odejścia Osumane'a Demebele, który miałby trafić niebawem do Paris Saint-Germain. Z tej okazji "Mundo Deportivo" przyjrzało się pensji Francuza sprawdzając, jaki budżet zwolniłby skrzydłowy odchodząc ze stolicy Katalonii. Przy okazji opublikowano również wysokie zarobki Roberta Lewandowskiego.

Według informacji ujawnionych przez hiszpańskich dziennikarzy, kapitan reprezentacji Polski ma być obecnie najlepiej opłacanym zawodnikiem w klubie i inkasować rocznie 34 mln euro brutto. To z kolei o 7 więcej, niż ma otrzymywać drugi w zestawieniu Frenkie de Jong. Dalej znaleźli się Ousmane Dembele (23 mln euro), nowy nabytek klubu Ilkay Gundogan (20) oraz Iñigo Martinez (9).

