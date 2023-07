i Autor: Cyfra Sport Grzegorz Krychowiak

ważne słowa

Ojciec Grzegorza Krychowiaka ma ogromny żal! Powiedział, co mu leży na sercu. Te słowa dają do myślenia

Waldemar Kowalski 21:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeszcze niedawno Grzegorz Krychowiak wydawał się jedną z najważniejszych postaci w reprezentacji Polski, jednak nie przekonał on do siebie Fernando Santosa, który konsekwentnie pomija go przy powołaniach na kolejne zgrupowania. Ojciec pomocnika, Edward Krychowiak w rozmowie z "Faktem" jasno dał do zrozumienia co myśli o takim potraktowaniu jego syna.