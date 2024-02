Znany YouTuber ocenił catering Lewandowskiej! Jedno danie kompletnie nie przypadło mu do gustu, tyle za to zapłacił!

Wprowadzał naszego reprezentanta do seniorskiej piłki, ceni w nim konkretną rzecz. „Nawet najmocniejszy przeciwnik go nie peszył” [ROZMOWA SE]

Z Ameryki do Europy

Anna Lewandowska od dłuższego czasu prowadzi własny catering dietetyczny i nie da się ukryć, że ta działalność ukochanej piłkarza reprezentacji Polski wzbudza bardzo duże emocje. Popularny YouTuber kulinarny, "Księzulo", ocenił dania serwowane pod nazwiskiem Lewandowskiej i o ile o niektórych z pozycji może powiedzieć pozytywnie, tak szczególnie jedna była mu w niesmak.

Anna Lewandowska oceniona przez "Książula". Zwrócił uwagę na jeden szczegół

Pierwszym daniem, które znalazło się w cateringu dietetycznym Lewandowskiej była owsianka z daktylowo-migdałową polewą. Twórca internetowy chwalił to śniadanie, mówiąc, że jest smaczne i że porcja pozwala na najedzenie się.

- - Nie wygląda apetycznie, ale smakuje. Dobre, duże porcja, do najedzenia się, fit śniadanko - mówił twórca.

Kolejną pozycją było drugie śniadanie, które było sałatką z kukurydzą, papryką, ogórkiem i serem kozim. Ta pozycja akurat nie przypadła twórcy do gustu.

- - Wydaje mi się tu za puste, niekompletne jak na cały posiłek, nie byłbym był zadowolony z takiego dania - mówił Książulo.

Bardzo do gustu twórcy internetowemu przypadł z kolei obiad, którym była szynka wieprzowa w sosie własnym z ziemniakami i buraczkami.

- - Najlepszy sosik, najlepsze mięsko, najbardziej kruche, zero tutaj tłuszczu, wszystko co trzeba jest odkrojone. Bardzo smaczny obiadek. Porcja nie jest jakaś duża, biorąc pod uwagę, że przed chwilą mieliśmy sałatę. Ale jest to smaczne - mówi twórca.

Najbardziej nie podobał się deser, którym były ciastka czekoladowe. Jak sam stwierdził, konsystencja wypieku nie była niczym niesamowitym, a wręcz ocierała się o suchość.

- Spodziewałem się czegoś lepszego, że w środku będzie wilgotna masa, lekko ciągnąca się. To jest trochę suche - oceniał ciastka Lewandowskiej krytyk.

Inne spojrzenie miał na pastę z pieczarek i słonecznika z pieczywem żytnim. Tu akurat był pełen bardzo pozytywnych odczuć.

- Myślę, że na kolację całkiem niezłe rozwiązanie. Pasty jest odpowiednia ilość - mówił YouTuber.

Za cały catering składający się z pięciu dań twórca wydał 65 złotych.