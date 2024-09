Żona Kuby Błaszczykowskiego skrywała tę tajemnicę przez lata. Łzy płyną po policzkach po tym, co zrobiła ukochana legendarnego piłkarza

Przez lata swojej sportowej kariery Jakub Błaszczykowski zapisał się złotymi zgłoskami przede wszystkim w historii reprezentacji Polski, ale również Borussi Dortmund. Razem z BVB były kapitan biało-czerwonych sięgnął po dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar i dwa Superpuchary Niemiec. Łącznie barwy ekipy z Dortmundu reprezentował w latach 2007-2016, kiedy to odszedł do Wolfsburga. BVB postanowiło uhonorować polskiego skrzydłowego i zorganizować specjalny mecz pożegnalny Błaszczykowskiego i Piszczka, a to wydarzenie było idealną okazją do obszernego wywiadu Kuby udzielonego "WAZ". Były kapitan biało-czerwonych postanowił ujawnić tam m.in., jakie emocje targały nim po przegranym przez Borussię finale Ligi Mistrzów z Bayernem w 2013 roku oraz jak zachowała się wówczas jego żona, która przez dziesięć lat skrywała przed Błaszczykowskim wielką tajemnicę. Zadbała ona o to, aby jej małżonek nigdy nie żałował swojej decyzji.

Żona Błaszczykowskiego przez lata pilnowała wyrzuconego medalu Ligi Mistrzów

- Po przegranym finale Ligi Mistrzów, wyrzuciłem ten medal do śmieci. Moja żona go stamtąd wygrzebała, ale nic mi o tym nie powiedziała. Dwa lata temu przeglądałem swoje pamiątki i zapytałem ją, czy nie wie, co się właściwie stało z tym medalem. 'Pytasz mnie o niego dopiero po 10 latach... Wreszcie mogę ci go teraz oddać' - odpowiedziała. Po tym finale byłem strasznie wściekły, ale w tamtym momencie bardzo się ucieszyłem. - ujawnił Błaszczykowski cytowany przez komentatora ligi niemieckiej, Tomasza Urbana.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Klopp śmieje się z Błaszczykowskiego

W maju 2013 roku na londyńskim Wembley Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem, Kubą Błaszczykowskim i Robertem Lewandowskim w składzie przegrała z Bayernem 1:2 po golach Mario Mandžukić i Arjena Robbena dla Bawarczyków oraz İlkay Gündoğan z rzutu karnego. Legendarny holender ustalił wynik spotkania w 89. minucie. Teraz, raz jeszcze Błaszczykowski będzie mógł zagrać dla fanów BVB, co w swoim stylu wyśmiał Jurgen Klopp. - Miałem mecz pożegnalny w reprezentacji Polski, pożegnała mnie też Wisła, dlatego Jürgen Klopp się śmieje, że już zagrałem więcej meczów pożegnalnych niż dobrych. - dodał były kapitan reprezentacji Polski. Pożegnalny mecz Błaszczykowskiego i Piszczka już w sobotę 7 września.