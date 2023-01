Anna Lewandowska kusi niezwykle dużym dekoltem! Skąpy strój odsłonił wiele, gorące nagranie trafiło do sieci

Skandal! MKOl chce dopuścić Rosjan do igrzysk. Minister Kamil Bortniczuk: „Nie powinniśmy pozwolić”

Anna Lewandowska to idolka wielu kobiet. Odnosi ona wiele sukcesów – lata temu wygrywała turnieje karate rangi krajowej i europejskiej oraz zdobywała medale mistrzostw świata, teraz natomiast rozwija marki własne, a z jej treningów korzystają tysiące. Powodzi się jej także w życiu prywatnym. Nie ma się co dziwić, że dzięki regularnym treningom Anna Lewandowska utrzymuje cały czas świetną sylwetkę, rzadko jednak żona Roberta Lewandowskiego chwali się swoimi wdziękami tak, jak miało to miejsce w jednym z nagrań na Instagramie.

Anna Lewandowska błysnęła dekoltem

Anna Lewandowska nie wstydzi się pokazywać swojego wysportowanego ciała, jednak dość rzadko jej zdjęcia mają seksualny wydźwięk. Niedawno jednak żona Roberta Lewandowskiego pokazała na Instagramie nagranie, na którym trudno nie zwrócić uwagi na obcisłe spodnie, podkreślające wysportowane pośladki byłej karateczki.

Tym razem Anna Lewandowska udostępniła nagranie w relacji na Instagramie, gdzie poinformowała, że nagrywa kolejny spot promujący jedną z jej marek własnych. Na nagraniu Lewandowska ubrana jest w top z niezwykle dużym dekoltem, mocno odsłaniającym jej piersi. Zdjęcia Anny Lewandowskiej w odważnym stroju zobaczycie w galerii poniżej: