Taka jest prawda o sukcesie Anny Lewandowskiej! Żona "Lewego" wyłożyła kawę na ławę, cenna wskazówka

Trudno wyobrazić sobie kibica piłki nożnej w Polsce, kto nie wiedziałby, kim jest Anna Lewandowska. Małżonka Roberta Lewandowskiego z powodzeniem prowadzi masę projektów, którymi chce wpływać na kobiety i zachęcać je nie tylko o zdrowej diety, ale przede wszystkim nakłania je do dbania o własne ciało. W tym celu również w programie "Dzień Dobry TVN" pojawił się segment "Healthy & Active", gdzie tym razem Anna Lewandowska postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, co jest ważne w odniesieniu sukcesu.

Cenna wskazówka od Anny Lewandowskiej. To pozwoliło żonie kapitana reprezentacji Polski osiągnąć sukces

Kobiety, które ćwiczą z Anną Lewandowską lub próbują dojść do takiej sylwetki, jaką prezentuje żona "Lewego", z pewnością zastanawiają się, jak trzeba się prowadzić, aby osiągnąć taki efekt. Okazuje się, że ważny jest nie tylko regularny trening, ale przede wszystkim dieta, a w tym wszystkim kluczowe są proporcje. To właśnie to pozwoliło osiągnąć Annie Lewandowskiej sukces, którym jest jest nienaganna figura i świetnie wyćwiczone ciało.

- 30% sukcesu to trening, a 70% to jest dieta i to jest prawda, ja się z tym zgodzę. Tak naprawdę trzeba określić sobie swój cel, swój poziom wytrenowania. Zadać sobie pytanie w jaki sposób dotychczas się odżywialiśmy. Ja zawsze powtarzam, że żeby schudnąć, trzeba jeść - powiedziała na antenie "Dzień Dobry TVN" Lewandowska nakierowując jej fanów na to, co powinni zrobić, aby osiągnąć swój cel przy zrzucaniu wagi.

