Gigantyczny przekręt. Współpracownik supergwiazdora sportu ukradł mu 16 mln dolarów

Prokuratorzy utrzymują, że były tłumacz Ohtaniego wyłudził tę gigantyczną sumę z konta bankowego gwiazdy. Jak się okazało, potrzebne mu były pieniądze na spłatę hazardowych długów u nielegalnego bukmachera. Oskarżonym jest niejaki Ippei Mizuhara, któremu przedstawiono zarzut oszustwa bankowego. Grozi za to do 30 lat więzienia oraz grzywna w wysokości miliona dolarów.

Pieniądze trafiły do bukmacherów

Miliony miały znikać z konta sportowca stopniowo, w ciągu dwóch lat, oczywiście bez jego wiedzy. Śledczy uważają, że Mizuhara był w stanie zmienić ustawienia na rachunkach bankowych Ohtaniego, tak by uniemożliwić właścicielowi konta otrzymywanie powiadomień i potwierdzeń transakcji.

– Nic nie wskazuje, by to sam pan Ohtani przekazał bukmacherom kwotę 16 milionów dolarów ze swojego konta – powiedział dziennikowi „The New York Times” Martin Estrada, prawnik okręgu Kalifornii. – To pan Mizuhara dopuścił się oszustwa na masową skalę – dodał Estrada.

39-letni Mizuhara współpracuje z Ohtanim od debiutu japońskiej gwiazdy w ekipie Los Angeles Angels w 2017 roku. Został początkowo oskarżony o kradzież 4,5 miliona dolarów. W zeszłym miesiącu został zwolniony z drużyny Dodgers. 29-letni Ohtani podpisał w grudniu rekordowy 10-letni kontrakt na 700 milionów dolarów z LA Dodgers. „The New York Times” informuje, że prawnik Mizuhary Michael Freedman negocjuje z prokuratorami ugodę.