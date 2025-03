Marcin Najman grzmi po spotkaniu Trump - Zełenski! "Przy***ałbym mu krzesłem"

Marcin Najman grzmi po spotkaniu Trump - Zełenski. Wściekł się na Vance'a

Sceny ze spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim z miejsca przeszły do historii światowej polityki. Prezydenci USA i Ukrainy wdali się w ostrą sprzeczkę w Białym Domu, a poróżniła ich oczywiście trwająca wojna na Ukrainie. Nowy-stary prezydent USA od razu po objęciu urzędu znacząco zmienił amerykański geopolityczny kurs i dąży do zakończenia wojny, ale przy zrozumieniu racji Władimira Putina. Nie godzi się z tym Zełenski i znacząca większość Europy, a napięcie narasta.

W trakcie spotkania ostro przeciwko prezydentowi Ukrainy występował też wiceprezydent USA, JD Vance. Jego postawa mocno rozsierdziła Marcina Najmana, który w mediach społecznościowych postanowił skrytykować prawą rękę Trumpa.

- No i nie podoba mi się, nie podoba mi się ten Vance. Tak to jest, jak się dopuszcza do stołu rozmów bananowca, który jest ledwo po 40 i niczego jeszcze w życiu poważnego nie przeżył. I ni stąd, ni zowąd wpie***la się w rozmowę dwóch prezydentów, Zełenskiego i Trumpa. Trump później próbuje go z tych opresji ratować, mówi że "nie, wcale nie mówi głośno". A na ch** on się w ogóle wpie***la w tę rozmowę? To jest rozmowa dwóch prezydentów, a nie wiceprezydenta z jakimś prezydentem. Powinien siedzieć i słuchać - skomentował całe zajście Najman.

Jeden z internautów nastawiony równie krytycznie do Vance'a, zareagował: "Haha Marcin, jak cię nigdy jako zawodnika MMA nie uważałem, to chciałbym, żebyś tam siedział zamiast Zełenskiego i mu listwę wypłacił".

Na odpowiedź Najmana nie musiał długo czekać. "Ja bym mu krzesłem przy***ał" - wypalił 45-latek. Jego zdaniem to właśnie Vance podpalił całe spotkanie i doprowadził do eskalacji złych emocji.

No i nie podoba mi się ten J.D. Vance. pic.twitter.com/UXuxgE7dR4— Marcin Najman (@MarcinNajman) February 28, 2025