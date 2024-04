Najseksowniejsza siatkarka świata doznała bardzo bolesnej kontuzji! Kayla Simmons ucierpiała na parkiecie, pokazała w czym musi chodzić

Tragiczne wiadomości dotarły do Polski. Piłkarz został porwany i zamordowany, miał tylko 24 lata

Kayla Simmons jest jedną z najbardziej popularnych ex-siatkarek w mediach społecznościowych. 28-latka zawsze była związana ze sportem, rozpoczęła od bycia cheerleaderką, co trwało aż pięć lat. Później Amerykanka postanowiła spróbować swoich sił w siatkówce, co wychodziło jej bardzo dobrze. Była jedną z gwiazd drużyny uniwersytetu Marshalla i obiecującą zawodniczką z Florydy. Szybko jednak obrała inną drogę, która jej zdaniem miała jej przynieść więcej. Simmons została modelką i wychodzi jej to naprawdę dobrze. Była siatkarka została doceniona m.in. przez magazyn dla mężczyzn Maxim.

i Autor: Instagram/Kayla Simmons

Na sam widok może zaboleć noga! W taki sposób Kayla Simmons nabawiła się kontuzji

Simmons pojawiła się na parkiecie i widać, że brakuje jej gry w siatkówkę. Niestety rekreacyjne odbijanie skończyło się dla Amerykanki tragiczne w skutkach, ponieważ po jednym z ataków źle wylądowała i zdaniem "The Sun", była siatkarka skręciła kolano. 28-latka w mediach społecznościowych udostępniła zdjęcie, na którym pozuje w ortezie stabilizującą całą nogę.

Simmons aktualnie obserwuje aż milion użytkowników "Instagrama", a każde jej zdjęcie podziwiają wszyscy fani. W większości są to ujęcia, które podkreślają jej idealne kształty.