Zbigniew Boniek zobaczył finał Pucharu Polski i postanowił to napisać. Znamienne słowa, wymienił jedno nazwisko

Wisła Kraków zdobywcą Pucharu Polski!

W pierwszej połowie emocji nie brakowało, przeważała Wisła, ale goli zabrakło. W drugiej natomiast do głosu zaczęła dochodzić Pogoń, co potwierdziła golem w 75. minucie, którego strzelił Koulouris. Kiedy wydawało się, że skończy się zwycięstwem Pogoni, sensacyjnego gola w 9. minucie doliczonego czasu gry strzeliła Wisła. Mało tego, na początku dogrywki Biała Gwiazda dołożyła gola na 2:1, wynik nie zmienił się do końca. Dramaturgii nie brakowało, to był jeden z najbardziej emocjonujących finałów w historii.

Tak właśnie widział to Zbigniew Boniek, który jest zachwycony finałem Pucharu Polski. „Jeden z najpiękniejszych finałów Pucharu Polski. Pogoń będzie długo pamiętała ten mecz. Wisła fantastyczna, Kaziu Kmiecik wzruszony. Brawa dla kibiców obu drużyn” – napisał na portalu X Boniek. Kazimierz Kmiecik, którego wspomniał Boniek, to legenda Wisły Kraków.

