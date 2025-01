Niesamowite, jak podobny do ojca jest Lukas Podolski! Tak wygląda tata gwiazdora Górnika Zabrze. Wypisz wymaluj

Ze względu na żonę Kuba Rzeźniczak odrzucił tę propozycję. "Dosyć intymna sprawa". Taniec z Gwiazdami zaprosił go do programu

Kiedy Lukas Podolski dołączył do Górnika Zabrze, z miejsca stał się jedną z największych gwiazd występujących w polskiej lidze. "Poldi" nie tylko przyczynił się do ogromnych zmian w Zabrzu i klubie ze Śląska, ale także wreszcie otwiera swój lokal z kebabem w samym środku Zabrza. Trudno wyobrazić sobie, aby jakikolwiek kibic piłki nożnej w Polsce, a nawet na świecie nie widział kim jest i jak wygląda Lukas Podolski, ale niewiele osób może zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo Podolski jest podobny do swojego ojca. W zasadzie różni ich przede wszystkim uczesanie.

Tak wygląda tata Lukasa Podolskiego

Na początku kwietnia Lukas Podolski postanowił opublikować w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie ze swoim tatą, z okazji jego kolejnych urodzin. Fotografia przedstawiała ojca i syna, razem dzierżących puchar na mistrzostwo świata, które "Poldi" zdobył z reprezentacją Niemiec w 2014 roku. Już na pierwszy rzut oka widać, że Lukas Podolski jest niesamowicie podobny do ojca. Linia twarzy zarówno Lukasa, jak i Waldemara Podolskich jest identyczna i żaden z nich nie mógłby zaprzeczyć, że są rodziną.

Kebab Lukasa Podolskiego w Zabrzu prawie gotowy! Zdjęcie wnętrza lokalu ujawnia, że prace są na wykończeniu

Waldemar Podolski, podobnie jak jego syn, również był piłkarzem i także grał na pozycji napastnika. W czasie swojej kariery reprezentował gra dla takich drużyn jak: Walka Makoszowy Zabrze, Szombierki Bytom, ROW 1964 Rybnik i Górnik Knurów. Tata Lukasa Podolskiego urodził się w 1955 roku i w niedługo skończy 70 lat.