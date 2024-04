Tak wygląda tata Lukasa Podolskiego! Mistrz świata jest niesamowicie podobny do ojca. Kropka w kropkę, niemalże identyczni

W historii futbolu przewinęło się wiele postaci, które zapisały się złotymi zgłoskami i zyskało międzynarodową sławę. Nie inaczej jest w przypadku Lukasa Podolskiego, który od kilku lat reprezentuje barwy Górnika Zabrze i nie boi się mówić tego, co myśli. Przez lata swojej kariery mistrz świata z 2014 roku grał dla największych klubów na świecie, dzięki czemu jego nazwisko poznali fani w niemalże każdym zakątku globu. Wiele osób może jednak nie wiedzieć, że Lukas Podolski to niemalże kopia swojego ojca, bowiem były reprezentant Niemiec jest do niego uderzająco podobny.

Mistrz świata z 2014 roku, a także były gracz m.in. FC Koln, Bayernu Monachium, Arsenalu, czy Interu postanowił opublikować na swoim Instagramie kilka zdjęć ze swoim ojcem, przy okazji składając mu życzenia z okazji urodzin. Fotografie przedstawiają Lukasa oraz Waldemara Podolskich w różnych momentach życia i kariery byłego piłkarza i jak widać już na pierwszy rzut oka, Lukas zdecydowanie jest podobny do swojego taty.