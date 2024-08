Ogromny problem Anny Lewandowskiej! Nie mogła tego dłużej trzymać w sobie, borykała się z tym przez lata

Nie uwierzycie co łączy Marcina Najmana i Roberta Lewandowskiego! Cesarz wszystko opublikował, co za zbieg okoliczności

Ogromna popularność, rozpoznawalność oraz sława dały Annie Lewandowskiej jeszcze więcej narzędzi do prowadzenia swoich biznesów i projektów, a przy okazji zawiązały jej relacje z wiernymi fankami i fanami, którzy regularnie mają masę pytań do trenerki fitness. Żona Roberta Lewandowskiego doskonale wie, jak ważne w jej branży są media społecznościowe, dlatego co rusz publikuje kolejne posty i relacje, m.in. opowiadając o swoim życiu, pokazując treningi, dając rady swoim fanom oraz zachęcając ich do tego, aby dbali o własne zdrowie i sylwetkę. Tym razem Lewandowska postanowiła odpowiedzieć na pytania, które nurtują internautów i jak się okazuje, z jednym z problemów sama borykała się przez długi czas. O tym, przez co przechodziła żona Roberta Lewandowskiego i jak poradziła sobie z kłopotem, do tej pory mogło wiedzieć niewiele osób. Wszystko opisała szczegółowo.

- Pozbycie się wody z organizmu, zwłaszcza uda - brzmiał jeden z tematów, który do odpowiedzi wybrała Anna Lewandowska, ponieważ okazuje się, że sama zmagała się z tym kłopotem. - Oj to problem, z którym się borykałam przez lata! Przede wszystkim należy skontrolować gospodarkę hormonalną. U mnie sprawdziły się zimne kąpiele, nawadnianie (dużo wody, elektrolity, pokrzywa, masaże limfatyczne - rękawy do nóg do drenażu limfatycznego) sen! - odpisała żona Roberta Lewandowskiego proponując, co mogłoby pomóc przy takim problemie.

Anna Lewandowska z dużym problemem

Forma fizyczna, jaką prezentuje obecnie Anna Lewandowska, jej styl życia i liczne treningi pod okiem specjalistów sprawiają, że wiele osób zwraca się do trenerki fitness o pomoc, jak widać nawet w takich sprawach. Żona Roberta Lewandowskiego już zapowiedziała, że niebawem odpowie na kolejne pytania internautów i będzie starać się im pomóc w problemach, z którymi borykają się na co dzień.