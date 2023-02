Piłkarz zginął w Turcji pod zawalonym domem, zewsząd płyną kondelencje

„Nasz bramkarz, Ahmet Eyüp Türkaslan, stracił życie po zawaleniu się budynku w wyniku trzęsienia ziemi. Spoczywaj w pokoju. Nie zapomnimy o tobie, wspaniały człowieku” – napisał w mediach społecznościowych klub tragicznie zmarłego golkipera, Yeni Malatyaspor. To jedna z co najmniej 5 tysięcy ofiar, które do tej pory odnaleziono w rumowiskach.

28-letni Turkaslan zaliczył sześć występów w klubie Yeni Malatyaspor po dołączeniu do drużyny w 2021 roku. Były skrzydłowy Crystal Palace i Evertonu, Yannick Bolasie, który obecnie gra w drugoligowej tureckiej ekipie Caykur Rizespor, napisał na Twitterze: „Bracie, RIP, Eyup Ahmet Turkaslan. W jednej chwili możesz kogoś spotkać, w następnej już go nie ma. Moje kondolencje dla całej jego rodziny i kolegów z drużyny Yeni Malatyaspor. To wszystko jest druzgocące, trzeba życzyć sobie, abyśmy wszyscy mogli nadal pomagać tym w potrzebie”.

