PZPN będzie chronił dzieci. Powstał specjalny dokument, ważny apel Cezarego Kuleszy

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN będzie wspierana przez kodeksy postępowania, wytyczne i procedury. Dotyczą one wszystkich osób poniżej 18 roku życia. Federacja uznaje, że niektóre dzieci mogą być szczególnie narażone na nadużycia i jest w pełni świadoma odpowiedzialności za dbanie o ich integrację, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w piłce nożnej. PZPN kładzie nacisk na środki zapobiegawcze, w celu zmniejszenia ryzyka, oraz odpowiedzialne działania, aby zapewnić, że wszelkie incydenty są rozwiązywane efektywnie. – Jako federacja chcemy wspierać podmioty piłkarskie w ich wysiłkach, aby ochrona dzieci stała się nadrzędną zasadą naszej wspólnej działalności. Wszystkie obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony młodych adeptów piłki nożnej muszą być traktowane bardzo poważnie – tłumaczy Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

ZOBACZ: To ważna wiadomość dla kibiców Rakowa przed meczem w Lidze Europy. Chodzi o czołowych graczy, jest komunikat o ich zdrowiu

Dokument ma składać się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci. PZPN zwraca uwagę na ryzyka związane z bezpieczeństwem dzieci podczas aktywności sportowych, obozów, wyjazdów, korzystania z szatni czy internetu. Przygotowane przez federację kodeksy, zasady i wytyczne są gotowe do wprowadzenia w każdej organizacji. – Musimy dążyć do współpracy wszystkich uprawnionych organów i podmiotów, by móc skutecznie przeciwdziałać wszelkim nadużyciom. Trzeba z całą stanowczością przeciwstawiać się każdej praktyce, która może działać na niekorzyść młodzieży w jakiejkolwiek sferze. Wierzę, że wszystkie organizacje staną po jednej stronie i wspólnie będziemy działać na rzecz bezpieczeństwa dzieci – podkreśla Cezary Kulesza.

ZOBACZ: O połowę młodszy od Lewandowskiego piłkarz zbeształ go publicznie. W mediach aż huczy, są nagrania

Jednym z działań towarzyszących wdrażaniu Polityki jest promocja telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Na etapie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Dzieci PZPN współpracował właśnie z tą fundacją. Podczas spotkania o Superpuchar Polski pomiędzy Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa wyeksponowany został – zarówno na bandach reklamowych, jak i koszulkach zawodników – numer 116 111. Jest to bezpłatny, ogólnopolski telefonem zaufania, dedykowany dzieciom oraz młodzieży. Telefon 116 111 w szczególny sposób realizuje prawo każdego dziecka do bycia wysłuchanym, do wyrażania swoich poglądów oraz poszukiwania i uzyskiwania informacji. – Ten numer powinien znać każdy. Konsultanci i konsultantki pozostają do dyspozycji przez całą dobę, a porozmawiać z nimi można o wszystkich sprawach – informuje Łukasz Wachowski.

ZOBACZ: Kosta Runaić odejdzie z Legii Warszawa? Mamy informację prosto z Łazienkowskiej, jaśniej się nie da