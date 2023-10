To ważna wiadomość dla kibiców Rakowa przed meczem w Lidze Europy. Chodzi o czołowych graczy, jest komunikat o ich zdrowiu

Wicelider austriackiej Bundesligi – w jego składzie ważną postacią jest Szymon Włodarczyk – też znalazł się w Lidze Europy po nieudanej próbie przebicia się do fazy grupowej Champions League. W pierwszej kolejce, trzy tygodnie temu, na własnym stadionie uległ Sportingowi Lizbona 1:2. To właśnie Austriacy postrzegani są jako ten rywal, z którym Raków ma szansę nawiązania walki o trzecie miejsce w grupie, pozwalające myśleć o wiosennych występach pucharowych (w Lidze Konferencji).

Tegoroczna jesień to zmagania częstochowian z przeciwnościami losu w postaci licznych kontuzji. Już w pierwszym letnim sparingu więzadła w kolanie zerwał Ivi Lopez, co wyeliminowało go z gry na całą rundę. Długa przerwa jest też udziałem Stratosa Svarnasa, choć w jego przypadku jest cień nadziei na powrót na boisko w tym roku (ekstraklasa gra przecież jeszcze w połowie grudnia). Kłopoty z przywodzicielem ma od kilku tygodni Jean Carlos Silva.

Od ponad miesiąca kibice częstochowscy nie oglądają w akcji także Zorana Arsenicia. Kapitan „Medalików” złapał palec u stopy w meczu LM w Kopenhadze i jego czwartkowy występ też jest wykluczony. W jego przypadku są jednak pierwsze dobre wieści. „Do treningów z drużyną w najbliższych dniach wróci także Zoran Arsenić. Rehabilitacja naszego kapitana przebiega zgodnie z planem i wkrótce będzie mógł rozpocząć treningi na pełnych obrotach” – informuje klub.

Wobec nieobecności „Zoriego”, arcyważna jest inna wiadomość spod Jasnej Góry. Inny stoper, Adnan Kovacević, w miniony weekend już w przerwie zakończył spotkanie ligowe z Radomiakiem. Tuż po rozpoczęciu II połowy z powodu urazu z boiska zejść musiał także skrzydłowy Srdjan Plavsić. Ewentualna absencja tych dwóch graczy stawiałaby trenera Dawida Szwargę przed poważnym problemem.

Na szczęście z Częstochowy płyną dziś dobre wieści. „Srdjan Plavšić i Adnan Kovačević zakończyli mecz z Radomiakiem z urazami. Przeprowadzone badania nie wykazały konieczności pauzy i obaj będą do dyspozycji trenera na mecz ze Sturmem Graz” – oznajmił klub na 60 godzin przed rozpoczęciem starcia z Austriakami.

Mecz Raków – Sturm w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Europy rozpocznie się w czwartek o godz. 18.45 w Sosnowcu. Transmisja w TVP Sport.

