O połowę młodszy od Lewandowskiego piłkarz zbeształ go publicznie. W mediach aż huczy, są nagrania

W Barcelonie zawsze roiło się od osobowości, a ostatnio dobitnie przekonał się o tym Robert Lewandowski, który został zbesztany przez prawie o połowę młodszego Gaviego. Podczas meczu FCB z Sevillą młodziutki pomocnik skrytykował polskiego napastnika, a wszystko dokładnie zarejestrowały kamery. "Cholera, Robert. Nie tego tam potrzebujemy, do cholery. Człowieku! - rzucił ze wściekłością w głosie Gavi do, gdy Lewandowski faulował przeciwnika.

Słowa przytoczyli dziennikarze "Mundo Deportivo", a szczegółowe nagranie zaprezentowała telewizja DAZN. Hiszpańskie media z góry zaznaczyły, że wymiana zdań nie skończyła się później większą kłótnią. Barcelona ograła Sevillę 1:0, a to spotkanie było jednym z wielu, gdzie Gavi i Lewandowski nie przebierają między sobą w słowach i gestach. Kilka tygodni temu, w meczu z Osasuną, Gavi popchnął kapitana reprezentacji Polski... mobilizując go przed wykonaniem rzutu karnego (Lewy trafił do siatki). W spotkaniu z Betisem Sevilla wskoczył Lewandowskiemu na barki, gdy ten trafił do siatki. Drobny Gavi zmieścił się "Lewemu" na prawym barku.

Hiszpańscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że Lewandowski i Gavi są w dobrych relacjach, ale są również zaskoczeni, że młodzian musi "motywować" o szesnaście lat starszego Lewandowskiego.

Kolejne wyzwania przed Gavim i Lewandowski już w środowy wieczór. Barcelona zagra na wyjeździe z FC Porto w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów.

DAZN captured a scene during the match in Seville where Gavi was furious with Lewandowski:“F***er! You have to do better! You have no right to make this mistake! Fu**** man!"The leadership attitude that emerges from the little one🎥– @DAZN_ES pic.twitter.com/GeAdeO0TCG— 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@BarcaVerse_) October 2, 2023