Kosta Runaić odejdzie z Legii Warszawa? Mamy informację prosto z Łazienkowskiej, jaśniej się nie da

Jesco von Einchmanna, dziennikarz "Sky Sport", napisał, że grające w II Bundeslidze Schalke bardzo chciałoby mieć u siebie Runjaicia. Wprawdzie zespół z Gelsenkirchen na razie gra fatalnie i jest bliżej spadku do III Bundesligi niż do elity, ale Runjaić miałby pomóc zespołowi odzyskać dawny blask. Dużą zaletą miałby być fakt, że Runjaić jest Niemcem i nie byłby potrzebny czas na aklimatyzację. Według niemieckiego dziennikarza, dyrektor sportowy Schalke Andre Hechelmann miał już nawet rozmawiać wstępnie z Runjaiciem.

Kosta Runjaić zostaje w warszawskiej Legii

Czytając te rewelacje Niemców od razu zasięgnęliśmy języka na Łazienkowskiej. Jak słyszymy, nie ma mowy, by Legia oddała Runjaicia do Schalke. Trener jest w Legii szanowany, a ostatnie dobre wyniki sprawiły, że jego pozycja stała się jeszcze mocniejsza. Dla Runjaicia pozostanie w Legii to też wydaje się dobra opcja. Ma o co się bić: celem jest wyjście z grupy Ligi Konferencji, ale tym nadrzędnym – odzyskanie mistrzostwa Polski.

Runjaić prowadzi Legię od lipca 2022 roku. W tym czasie klub wygrał 36 meczów, zremisował 13, a przegrał – 8. W czwartek kolejne, arcyważne spotkanie – w Lidze Konferencji Europy z AZ Alkmaar.

Bartosz Slisz szczerze o transferze. Czy odejdzie z Legii?