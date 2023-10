Nie zgadniecie, co zrobił Marco Burch przed transferem do Legii. Szwajcar zdradził jaką ma pasję

To on był ostatnio bohaterem Śląska, będzie gwiazdą ligi? "Dobrze się na niego patrzy"

Zwycięski debiut, a potem czerwona kartka

Nowy nabytek zadebiutował w Legii wygranym meczem z Pogonią Szczecin 4:3. W poprzedniej kolejce zagrał już w pierwszym składzie. Trener Kosta Runjaić wystawił go w starciu z Jagiellonią. Jednak spotkania na Podlasiu nie będzie wspominał najlepiej. W końcówce został ukarany drugą żółtą kartką, a po chwili czerwoną i musiał zejść z boiska. Legia przegrała 0:2 i poniosła pierwszą porażkę w lidze w tej edycji.

Zrobił patent na łódkę

Burch opowiedział o kulisach transferu do zespołu wicemistrza Polski. Władze jak i sztab szkoleniowy wiążą z nim duże nadzieje. Nie zgadniecie, co zrobił przed transferem do Legii. - Mój ociec miał łódkę - powiedział Burch w rozmowie z oficjalną stroną stołecznego klubu. - W przeszłości spędzaliśmy wiele czasu na wodzie, na łódce. Gdy doznałem kontuzji w tym roku uznałem, że będę miał chwilę czasu, aby zrobić patent na łódkę. Można powiedzieć, że to było takie moje małe marzenie. Zacząłem się przygotowywać, uczyć wszystkich zasad. Naukę przerwały mecze reprezentacji Szwajcarii U-21, ale później ponownie siadłem do książek i praktyki na wodzie. Miałem kilka lekcji, które gwarantowały wiele emocji i śmiechu. Ostatecznie przystąpiłem do egzaminu i zdałem! Szkoda, że nie mam czasu, aby trochę popływać, ale na pewno skorzystam z tej możliwości przy najbliższej okazji - zadeklarował Szwajcar na łamach klubowych mediów.

