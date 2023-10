To on był ostatnio bohaterem Śląska, będzie gwiazdą ligi? "Dobrze się na niego patrzy"

Burak Ince robi postęp

Śląsk może już pochwalić się serią siedmiu wygranych z rzędu. To rekordowa passa w historii klubu. W ostatniej kolejce trzy punkty zapewnił Burak Ince. 19-letni pomocnik w pierwszej połowie popisał się efektownym strzałem z lewej nogi, który zaskoczył bramkarza gospodarzy. Dla Turka to już druga w tej rundzie w lidze. Trener Jacek Magiera docenił młodego zawodnika. - Burak Ince robi postęp - tłumaczył trener Jacek Magiera na konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Widać, że rośnie. Odpowiednio przepracowany czas doprowadził go do takiego stanu, że fajnie się na niego patrzy. Burak gra coraz więcej - wyznał.

Wszyscy potrzebują czasu

Jednak szkoleniowiec nie zapomniał także o innych graczach pozyskanych latem przez wrocławian. - Ale wszyscy potrzebują czasu - zaznaczył. - Aleks Petkov i Peter Pokorny świetnie wkomponowali się w zespół. Aleksander Paluszek robi swoje. Lepiej wygląda Kenneth Zohore, który teraz nie zagrał. Ale ma być cierpliwy, pracowity, bo widać po nim postęp. Uważam, że systematycznie pracujący Cameron Borthwick-Jackson też pomoże Śląskowi. Nie wiem, czy z Górnikiem, ale będzie brany pod uwagę - zapowiedział trener Jacek Magiera po triumfie z Wartą, który dał wrocławskiemu zespołowi fotel lidera ekstraklasy.

