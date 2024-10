Zabójczo piękna sędzia piłkarska uwikłana w erotyczny skandal! Przez wyciek nagrania straciła pracę. Posądzili ją o romans z 61-latkiem

Smutna wiadomość dotarła do Polski. 32-latek spadł w przepaść, przerażające informacje o tragicznej śmierci wspinacza

Skandale zdarzają się w sporcie i nie tylko niemalże od zawsze i pewne zachowania zawodników, polityków itd. zawsze wzbudzają olbrzymie emocje. Ogromny rozwój mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji wyniósł jednak skandale na zupełnie inny poziom, niż miało to miejsce dotychczas, o czym przekonał się niedawno Tomasz Adamek, Kiedy został wyrzucony z samolotu, natychmiast trąbiła o tym cała Polska. Teraz z kolei cała Turcja trąbi o tym, co działo się u Elif Karaarslan, niezwykle popularnej influencerki, sędzi piłkarskiej oraz zawodniczki. W ostatnich dniach zaledwie 24-letnia kobieta musiała tłumaczyć się z tego, że na światło dzienne wyszedł film o zabarwieniu erotycznym z nią w roli głównej. Co więcej, miała ona uprawiać nierząd z 61-letnim inspektorem sędziowskim. W Turcji oraz Europie wybuchła prawdziwa afera.

Piękna, 24-letnia sędzia musi tłumaczyć się ze swojej sex taśmy! Afera na całą Europę po wycieku nagrania

24-latka po kilku dniach od momentu, jak materiał został upubliczniony postanowiła zabrać głos w sprawie i zaprzeczyła, jakoby ona miała znajdować się na nagraniu. Co więcej, kobieta twierdzi, że samo nagranie jest wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji i nie miała ona z tą sprawą nic wspólnego. W tej wyjaśniania jednak nie wierzy jak na razie kolegium sędziowskie, bowiem jak donosi "Daily Mail", zarówno Elif Karaarslan, jak i 61-letni Orhan Erdemir zostali zawieszeni.

Elif Karaarslan obecnie może pochwalić się olbrzymią popularnością, a jej profil na Instagramie obserwuje ww tej chwili ponad 400 tysięcy fanów nie tylko z Turcji, ale również całej Europy. Z pewnością sytuacja, która miała miejsce ostatnio, a także wzmożone zainteresowanie jej osobą ze strony zagranicznych mediów sprawią, że turecka 24-letnia sędzia piłkarska będzie mogła niebawem pochwalić się jeszcze większą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych.