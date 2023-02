Kluczowa zmiana w mistrzostwach Europy siatkarzy. Może dotyczyć Polaków!

Jak poinformowała Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV), finałowa faza turnieju ME została przeniesiona z Bolonii (hala Unipol Arena, w której Polacy w ub. roku zdobyli brąz Ligi Narodów) do Rzymu (Palazzo dello Sport). Przypomnijmy: Biało-Czerwoni zagrają w grupie C EuroVolleya 2023 w Skopje z Macedonią, Czarnogórą, Holandią, Czechami i Danią. Polacy po awansie z grupy – nie ma innej możliwości, biorąc pod uwagę jej skład – na 1/8 i 1/4 finału przeniosą się do włoskiego Bari, a ewentualny półfinał i finał mieli rozegrać właśnie w Bolonii. W przypadku dojścia do tej fazy podopieczni Nikoli Grbicia przeniosą się jednak do Rzymu.

Czołowa czwórka ME 2023 zagra bowiem w stolicy Italii. Mecze półfinałowe i o medale odbędą się 14 i 16 września 2023 r. W Bolonii natomiast zostanie przeprowadzony mecz otwarcia turnieju pomiędzy Włochami a Belgami (28 sierpnia).

Jak przekazała CEV, w Rzymie przy okazji imprezy mistrzowskiej odbędzie się także gala celebrująca 50-lecie europejskiej konfederacji.

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2023 – terminarz. Kiedy grają Polacy?

Skopje, faza grupowa

31.08.2023: Polska – Czechy

1.09.2023: Polska – Holandia

3.09.2023: Polska – Macedonia Płn

5.09.2023: Polska – Dania

6.09.2023: Polska – Czarnogóra

Bari, ew. 1/8 i 1/4 finału

9/10.09.2023: 1/8 finału

12.09.2023: ćwierćfinał

Rzym, ew. półfinały i finał

14.09.2023: półfinał

16.09.2023: mecz o 3. m. i finał