Grbić obejrzał na żywo zaskakującą porażkę Zaksy Kędzierzyn. Zmiennik Kurka miał zły dzień

Do piątku oba kluby rozegrały 12 spotkań, z których tylko jedno wygrali siatkarze z Suwałk, choć ta wygrana przyszła niedawno, bo w poprzednim sezonie. Wtedy kędzierzynianie byli jednak w wielkim kryzysie. Wcześniej wygrywali na zawołanie, a Ślepsk nigdy nie pokonał słynnej siatkarskiej firmy na własnych śmieciach. Aż do piątku, kiedy to na dodatek spotkanie odbywało się w wyjątkowej oprawie. Do Suwałk przyjechał Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski i przed meczem został uhonorowany, razem z medalistami olimpijskimi w barwach gości. Potem Serb, który prowadził Zaksę w latach 2019–21, oglądał już wyrównany mecz i jednak na koniec porażkę swojej byłej drużyny.

Nikola Grbić opowiada o olimpijskim wyzwaniu

To była trzecia porażka Zaksy w siódmym meczu sezonu. Wcześniej podopieczni Andrei Gianiego ulegli w Warszawie Projektowi i u siebie Norwidowi Częstochowa. Wciąż nie mogą skorzystać z usług kontuzjowanego lidera Bartosza Kurka, a w piątkowym starciu jego zmiennik, doskonale radzący sobie doi tej pory w rozgrywkach Mateusz Rećko, wypadł dużo słabiej niż poprzednio (skończył 8 z 23 ataków) i to też była jedna z przyczyn przegranej.

Mimo że zmiennik Kurka miał zły dzień, Zaksa do końca mogła liczyć na sukces. Doskonale prowadził grę Marcin Janusz, ale ambitnie walczący gospodarze, z MVP meczu Pawłem Halabą na czele (19 pkt), nie dali sobie wydrzeć wygranej w zaciętej końcówce tie-breaka.

Janusz: Możemy mieć pretensje do siebie

– Mecz równie dobrze mógł się skończyć zwycięstwem jednej lub drugiej drużyny za trzy punkty – skomentował Marcin Janusz. – Nie zmienia to faktu, że mieliśmy w swoich rękach mnóstwo okazji. I wiele razy nie wykorzystywaliśmy tego. To nie tak, że Suwałki były dzisiejszego wieczora zespołem nieosiągalnym. Grali dobrze, ale zastrzeżenia możemy mieć przede wszystkim do siebie. W każdym z przegranych setów nie przełożyliśmy na punkty wielu szans. Dużo było też rotacji w składzie, szukaliśmy optymalnego zestawienia, a w tie-breaku kilka ważnych punktów nam uciekło – skwitował rozgrywający kędzierzynian i reprezentacji Polski.