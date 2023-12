Mistrz Włoch przyjeżdża do Rzeszowa, ale nasz klub będzie wymęczony. Mają zaledwie dwa dni na odpoczynek

Piękna polska siatkarka ogłosiła wielką nowinę! Zapanuje olbrzymia radość po tym, co do powiedzenia miała Zuzanna Górecka

– Nie mamy żadnego wpływu na termin meczu w Radomiu, więc może się nawet tak zdarzyć, że Trentino będzie w Rzeszowie przed nami – zauważył na stronie plusliga.pl trener Resovii Giampaolo Medei.

Radomianie to co prawda czerwona latarnia ligi, ale to nie oznacza, że można odpuścić. Z kolei starcie z mistrzami Włoch to prestiżowa sprawa i spotkanie ważne z punktu widzenia układu tabeli grupy B, w której po dwóch kolejkach prowadzi Itas bez porażki. Druga Resovia ma już stratę na koncie po nieoczekiwanej porażce z Tours. Bezpośredni awans do ćwierćfinału LM uzyska jedynie zwycięzca grupy.

Problemy zdrowotne Resovii

Rzeszowianie muszą walczyć nie tylko z napiętym jak struna kalendarzem, zmęczeniem i najcięższym rywalem grupowym w Lidze Mistrzów, ale i z kłopotami zdrowotnymi. Wyłączeni w ostatnim meczu ligowym byli Jakub Kochanowski i Torey DeFalco i nie wiadomo czy zdążą na rywalizację w Itasem.

Gra z mistrzami Włoch to nie lada wyzwanie. – Ich dużym atutem jest to, że praktycznie zachowali skład z poprzedniego sezonu – skomentował Medei w plusliga.pl. – Oczywiście na środku zamiast Srečko Lisinaca mają Jana Kozamernika, ale Kozamernik bardzo dobrze zna się z rozgrywającym Riccardo Sbertolim, z którym wcześniej grał w Mediolanie. W Trentino jest też nowy atakujący Kamil Rychlicki, ale pozostali kluczowi zawodnicy pozostali w drużynie, wygrali mistrzostwo w zeszłym sezonie i stanowią też o sile reprezentacji Włoch. To jest zespół, który ma stabilny skład i bardzo dobrą organizację gry, wypracowaną już przez kilka ostatnich lat. Trentino to wielki zespół, ale postaramy się zrobić wszystko, żeby go pokonać – kończy trener Resovii.

Pozostałe dwa polskie zespoły mają teoretycznie łatwiejszą przeprawę w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów siatkarzy: mistrz Polski Jastrzębski Węgiel pojechał do Niemiec na konfrontację z Lueneburgiem (13.12 o 19.00), a obrońca tytułu w LM Zaksa Kędzierzyn – do Belgii, by walczyć z Roeselare (13.12 o 20.30).