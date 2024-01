Oto najlepsi siatkarze PlusLigi. Wybraliśmy drużynę gwiazd na półmetku sezonu

Dojdzie do zmiany?

W zespole gwiazd dominują reprezentanci Polski, co szczególnie cieszy kibiców w roku olimpijskim, a i selekcjonera Nikolę Grbicia może pozytywnie nastroić na najważniejszy sezon w jego trenerskiej karierze. W czołowej ósemce po piętnastu kolejkach znalazły się zespoły z Lublina, Nysy i Olsztyna, których w tym gronie nie było w połowie ubiegłego sezonu. Podczas gdy jedni zaliczają progres, inni wpadli w wielkie tarapaty. Szokiem była dopiero dziewiąta pozycja najlepszego klubu Europy. Kędzierzynianie przeżywają kryzys zdrowotny połączony ze sportowym i mentalnym. To, że drużynę z Opolszczyzny czeka po sezonie rewolucja kadrowa, by nie powiedzieć – rozpad, wróble ćwierkają od wielu tygodni, ale czy na koniec wielkiej Zaksy zobaczymy jeszcze błysk?

Drużyna Gwiazd w połowie sezonu PlusLigi 2023/24 – wybór „SE”

Miguel Tavares (31 l., rozgrywający, Aluron Zawiercie)

W dużej mierze dzięki niemu zawiercianie wyglądają najlepiej ze wszystkich klubów w połowie ligowej rundy, mając świeżo na rozkładzie mistrza i wicemistrza Polski oraz za sobą udane mecze w europejskich pucharach. Prowadzący grę Aluronu trzeci sezon Portugalczyk znalazł idealny balans z silną drużyną, do której wnosi techniczny spryt i inteligencję boiskową.

Bartłomiej Bołądź (30 l., atakujący, Projekt Warszawa)

Błyskawicznie wszedł na topowy poziom w nowym klubie, co miło zaskoczyło nawet jego kolegów z drużyny. Nie potrzebował tygodni zgrywania w ekipie, która ma ustabilizowany skład z poprzedniego roku. Wszystko od razu zagrało i wywindowało go na czołowego bombardiera PlusLigi, wciąż z szansami na mocniejsze zaistnienie w kadrze Grbicia.

Artur Szalpuk (29 l., przyjmujący, Projekt Warszawa)

Już przed rokiem imponował stabilną formą, choć, wobec gigantycznej konkurencji, latem nie przełożyło się to na dłuższy reprezentacyjny epizod. Teraz może upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu: walczyć o mistrzostwo Polski w dobrze zbudowanym klubie i ciągle nie odkładać marzeń o olimpijskiej przygodzie.

Tomasz Fornal (27 l., przyjmujący, Jastrzębski Węgiel)

Najwszechstronniejszy polski siatkarz niezmiennie trzyma poziom. Mistrzowie Polski z Jastrzębia rozpoczęli drugą połowę sezonu ligowego na fotelu lidera, a „Forni” – zresztą tak jak do tej pory – praktycznie nie ma słabych stron na parkiecie. Oczywiście kluczowa będzie forma nie w styczniu, lecz w kwietniu oraz potem, ale o to w jego przypadku nie powinniśmy się martwić.

Norbert Huber (26 l., środkowy, Jastrzębski Węgiel)

To, co wyprawia „Norbi” w tym sezonie, przechodzi ludzkie pojęcie. Wystrzelił z formą w kosmos, jego sztuka blokowania piłki jest w tym momencie lata świetlne przed rywalami, a 12 „czap” w spotkaniu z Projektem długo jeszcze będzie wspominane w PlusLidze. Już w kadrze w 2023 roku stał się kluczową postacią, a dzisiaj gra jeszcze lepiej niż wtedy. Na igrzyska – jak znalazł!

Jakub Kochanowski (27 l., środkowy, Asseco Resovia)

W ostatnim czasie dołączył niestety do grona kadrowiczów mających w tym sezonie problemy z urazami (złamany palec), ale do momentu kontuzji był najstabilniejszym punktem rzeszowskiej drużyny. Jego dyspozycja z cyklu kadrowego 2023 nigdzie nie uleciała i kibice mają nadzieję, że Kuba szybko wróci jako ostoja klubu i reprezentacji na środku siatki.

Thales Hoss (35 l., libero, Bogdanka Lublin)

Najlepszą rekomendacją dla pozycji reprezentanta Brazylii w PlusLidze jest fakt, że klub z Lublina już na początku tego roku oznajmił, iż pozostawia go w składzie na kolejny sezon. Filar przyjęcia i obrony, a przy tym siatkarz, który sprawia, że wszyscy wokół grają lepiej. I to widać doskonale po świetnych wynikach drużyny, która otwarcie mierzy w tym sezonie w play-off.