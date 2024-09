Siatkarski mistrz Polski oskarża prezesa o finansowy przekręt! Zawierano fikcyjne umowy?

Bartosz Kurek myśli o igrzyskach 2028? Pada przykład 40-letniego rywala: „Nie chciałbym się do niego porównywać”

Bartosz Bednorz postawił sprawę jasno. To zdecydowany koniec. Decyzja po posunięciu Nikoli Grbicia jest ostateczna

Nie wraca do tego

– Audyt wykazał, że w ostatnich latach klub zawarł umowy o pracę, co do których brak jest dowodów na faktyczne wykonywanie obowiązków – poinformował obecny prezes polickiej drużyny Radosław Anioł, który przejął obowiązki po tym jak na jaw wyszły olbrzymie problemy finansowe Chemika w związku z wycofaniem się sponsora tytularnego. Najlepsza polska drużyna musiała się pożegnać z większością podstawowych zawodniczek i zrezygnowała z występów pucharowych. Wprowadzono znaczne oszczędności i szukano nowych dobrodziejów.

Sebastian Świderski przeżył prawdziwy koszmar. Wszystko mogło skończyć się wielką tragedią

Joanna Wołosz docenia pracę z trenerem Lavarinim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Klub Piłki Siatkowej Chemik Police, w którym 100 proc. akcji posiada pośrednio Grupa Kapitałowa Grupa Azoty, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Klubu. Według zgłoszenia, były Prezes, który odpowiadał za zarządzanie majątkiem Klubu, nadużył udzielonych mu uprawnień i nie dopełnił obowiązków, co wyrządziło znaczną szkodę majątkową, wynoszącą co najmniej 227 tys. zł. Zdarzenie to kwalifikuje się jako przestępstwo z art. 296 kodeksu karnego” – napisał Chemik w środowym komunikacie.

Wilfredo Leon nie krył złości. Ostre słowa po powrocie z urlopu, nie może się z tym pogodzić

Fikcyjne umowy o pracę

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest efektem audytu.

– W wyniku kontroli stwierdzono istnienie dwóch fikcyjnych umów o pracę, które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Chodzi o znaczne kwoty, które mogą okazać się jeszcze wyższe. Sytuacja finansowa, którą zostawił były Prezes Klubu, zmusiła nas do wycofania się z rozgrywek europejskich. Po objęciu stanowiska skoncentrowałem się na zabezpieczeniu budżetu klubu, poszukiwaniu nowych sponsorów i partnerów oraz ustabilizowaniu sytuacji finansowej – skomentował prezes Radosław Anioł.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

Tomasz Fornal i spółka zostali górnikami. Mistrzowie Polski zjechali 838 metrów pod ziemię

– Fikcyjne umowy dotyczyły stanowisk ds. marketingu i ds. organizacyjnych, jednak brak jest dowodów na faktyczne wykonywanie przez te osoby obowiązków służbowych. W szczególności, pierwszy z pracowników był widziany w klubie jedynie raz, a drugi nie pozostawił żadnych dokumentów potwierdzających realizację zadań organizacyjnych. Odpowiedzialność za te umowy spoczywała na ówczesnym Prezesie Zarządu – podsumował obecny szef klubu.