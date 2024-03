i Autor: Cyfrasport Michał Winiarski

Zaskakująca informacja o słynnym siatkarzu

Trener reprezentacji Niemiec został magistrem w... Opolu. Tego nie wiedzieliście o wykształceniu Michała Winiarskiego

Ta placówka jest doskonale znana przede wszystkim w środowisku siatkarskim, zwłaszcza wśród najlepszych polskich graczy ostatnich lat, czołowych reprezentantów kraju. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu to prawdziwa naukowa kuźnia siatkarzy. To w tej szkole uczyli się i zdobywali naukowe stopnie najlepsi polscy siatkarze. A pierwszy tytuł magistra w tym gronie na tej uczelni powędrował do legendarnego zawodnika.