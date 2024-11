Prawda o życiu Wilfredo Leona rozdziera serce na pół. Tego rodzinie siatkarza brakuje do pełni szczęścia

Wielokrotny reprezentant Polski i mistrz świata z 2014 roku jest szkoleniowcem niemieckiej drużyny od 2022 roku.

Niemcy doceniają Polaka

W tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu jego zespół dotarł do ćwierćfinału będąc blisko sprawienia wielkiej sensacji, gdy w meczu tej fazy prowadził z Francją - późniejszym mistrzem igrzysk – 2:0, żeby przegrać mecz po tie-breaku. Niemcy doceniają Winiarskiego, bo dzisiaj zapadła decyzja o przedłużeniu współpracy o kolejne 4 lata do 2028 roku. - To wyjątkowy trener z ogromnym doświadczeniem w siatkówce, który osiągnął już wiele w ostatnich latach. Doskonale współgra z drużyną i przywrócił naszych zawodników na szczyt światowej siatkówki. Dzięki niemu z optymizmem patrzymy na kolejne lata – powiedział po przedłużeniu umowy z polskim szkoleniowcem dyrektor generalny DVV Christian Duenes.

Igrzyska w Los Angeles na celowniku

Winiarski dzieli stanowisko trenera zachodnich sąsiadów z prowadzeniem Aluronu Warty Zawiercie. Jest szkoleniowcem tego klubu również od 2022 roku. W ubiegłym sezonie drużyna odniosła największy sukces w historii klubu, zdobywając wicemistrzostwo Polski, a także Puchar Polski.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować pracę z niemiecką reprezentacją mężczyzn - powiedział Winiarski cytowany przez oficjalna stronę niemieckiej federacji. - Zrobiliśmy duże postępy w ostatnich trzech latach i chcemy nadal poprawiać się z roku na rok. Naszym marzeniem są igrzyska olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles - dodał. Najważniejszą imprezą w przyszłym roku będą mistrzostwa świata, które odbędą się we wrześniu na Filipinach.

