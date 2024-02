Wyjątkowy dzień w życiu Bartosza Kurka i jego żony. Takie chwile są rzadkie, trzeba je uwieczniać

Wielki powrót miss siatkarskich parkietów. Po dziewięciu miesiącach leczenia Zuzanna Górecka znowu gra w ŁKS. Co z kadrą?

Bartosz Kurek i Anna Kurek od dłuższego już czasu mieszkają z dala od ojczyzny. Para osiadła w Japonii. Jednak daleka wyprawa nie okazała się siatkarską emeryturą dla reprezentanta Polski. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców z naszego kraju wciąż prezentuje umiejętności na parkiecie, jakich młodzi zawodnicy mogą tylko zazdrościć. Ogromna w tym zasługa dyscypliny, jaką sam sobie narzucił. Choć mijają kolejne lata, to życie sportowca nie nudzi mu się, choć trzeba zaznaczyć, że to nieustanne wyrzeczenia i gonitwa za marzeniami, które nie wszyscy rozumieją. Siatkarze to jednak też ludzie i są momenty, w których cieszą się, że nie muszą zakładać sportowych butów, a mogą przez chwilę zaznać wytchnienia w gronie wyjątkowych osób. Takie chwile warto uwieczniać.

Wyjątkowy dzień Kurka i jego żony

Nie jest więc zaskakującym, że Bartosz Kurek postanowił pochwalić się w internecie dniem, który spędził z ukochaną żoną. Anna Kurek wraz z mężem rzadko mają czas na zwyczajne wytchnienie i radość z chwil sam na sam. Ciągły pęd życiowy sprawia, że czasami brakuje im momentów, jakich przeciętne małżeństwa po latach już nie doceniają. Para cieszy się nawet momentem wypicia kawy z plastikowego kubka.

Bartosz Kurek z radością o dniu z żoną

Bartosz Kurek od kiedy gra w Japonii ma jeszcze więcej fanów z całego świata. Do zdjęcia z dnia wolnego dodał więc opis w języku angielskim. Można go przetłumaczyć jako: "Nigdy nie lekceważ mocy wolnego dnia i kawy w doborowym towarzystwie" - napisał na Instagramie przy fotce, na której oznaczył Annę Kurek.