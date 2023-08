i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

trudny moment

Zakłuło nas w sercu, gdy dowiedzieliśmy się, co musiał przeżyć Wilfredo Leon! Wszystko przez jego ojca, trudny moment

Waldemar Kowalski 21:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Obecnie Wilfredo Leon to nie tylko jeden z najważniejszych zawodników w siatkarskiej reprezentacji Polski, ale również zawodnik zaliczający się do światowego topu. Zanim jednak pochodzący z Kuby siatkarz doszedł do tego miejsca, w którym jest dzisiaj, musiał radzić sobie z wieloma trudnymi momentami w swoim życiu. Jeden z nich spowodowany był wyjazdem jego ojca.