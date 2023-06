Zimny pomarańczowy prysznic siatkarek. 0:3 z Holandią, wyraźnie zabrakło energii

Wilfredo Leon i Bartosz Kurek wracają do kadry siatkarzy. Grbić zabiera ich do Płocka, a potem do Holandii, znamy pełny skład

Gdy spojrzało się na tabelę LN 2023 przed piątkowym spotkaniem Polska – Holandia, można było łatwo wskazać faworyta. Polki zajmowały pierwsze miejsce z sześcioma wygranymi w sześciu starciach, Pomarańczowe były trzecie od końca, bez wygranej w pięciu meczach. To jednak była sytuacja tylko na papierze, w realu okazało się, że przeciwniczki są doskonale dysponowane fizycznie, a u nas brakowało momentami dokładności i pewności – tak wyraźnie widocznych w poprzednich udanych potyczkach czy to z Turcją, czy Serbią, czy Włochami.

Wilfredo Leon i Bartosz Kurek wracają do kadry siatkarzy. Grbić zabiera ich do Płocka, a potem do Holandii, znamy pełny skład

Lavarini zmienił skład

W piątek na parkiecie w Hongkongu naszym podstawowym siatkarkom brakowało trochę energii i trener Lavarini ostatecznie zareagował zmianami. Na rozegraniu wstawił Julię Nowicką zamiast Katarzyny Wenerskiej, zeszła bezproduktywna w bloku Agnieszka Korneluk (zero w całym meczu, a tylko 3 reszty zespołu), na boisku pojawiła się też Martyna Czyrniańska. Włoch dał też więcej odpocząć niemiłosiernie eksploatowanej do tej pory Magdzie Stysiak.

Magdalena Stysiak nie ma wątpliwości. To całkowicie odmieniło grę reprezentacji, wskazuje główną przyczynę

W dwóch pierwszych setach Polki wyraźnie traciły dystans do Holenderek i nie były w stanie go odrobić. W trzecim doszło do zaciętej walki na przewagi, w której niewiele zabrakło naszej drużynie do wyrwania wygranej – ostatecznie uległy 26:28, a decydowały pojedyncze zagrania i nieco więcej szczęścia po stronie doskonale broniących Pomarańczowych.

Każdy mecz przegrany przez nasze dziewczyny z niżej sklasyfikowanym w rankingu światowym rywalem (Polska – 8., Holandia – 13.) oznacza stratę kilkunastu punktów. Rezultat meczu z Holandią nie zmieni jednak naszej pozycji w klasyfikacji.

Vital Heynen pokłócił się z siatkarką. Ostra wymiana zdań i gestykulacja na meczu Ligi Narodów [WIDEO]

Trener Lavarini w wywiadzie dla „Super Expressu” niedawno przestrzegał, że z jednej strony ważne jest liczenie punktów rankingowych, ale nie można myśleć jedynie o tym. Przewidywał, że mogą się pojawić przeszkody.

Selekcjoner: Porażki są częścią gry

– Nie dam się ponieść szaleństwu sumowania każdego punkciku rankingowego – mówił nam włoski selekcjoner. – Jednak będę chciał na każdym kroku podkreślać wobec siatkarek i kibiców wagę rankingu i każdego spotkania reprezentacji Polski. Nie możemy się oczywiście zatracić w myśleniu wyłącznie o miejscu na liście światowej, a porażki są częścią gry. Czasem nasza forma nie będzie wybitna, a po drodze mogą się zdarzyć choćby kontuzje, co zresztą już nam się przytrafiło. Wzloty i upadki są najzupełniej naturalne, musimy je tylko możliwie najmocniej ograniczyć – dodał Lavarini.

W sobotę 17 czerwca nasza drużyna kończy zmagania w Hongkongu trudnym meczem z Chinkami (godz. 14.30 polskiego czasu).