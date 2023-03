Młode polskie wilki sprawdzą Czechów! Przegląd talentów na gali Suzuki Boxing Night

To będzie najlepsza gala w historii! Starcie kolosów w Rzeszowie, transmisja w Sky Sports

- Przeciwko Czechom wystąpi grupa młodych i utalentowanych pięściarzy, a debiutantem w kadrze seniorów będzie właśnie Rośkowicz. To jeden z najlepiej pracujących bokserów, którym chcę dać szansę - powiedział Wojciech Bartnik, trener reprezentacji Polski. W Łomży zaprezentuje się także Paweł Sulęcki, brat byłego pretendenta do tytułu mistrza świata wśród zawodowców Macieja Sulęckiego. - Na gali Suzuki Boxing Night wystąpię po raz drugi. Takie występy to fajna promocja boksu olimpijskiego oraz samego siebie za sprawą transmisji w telewizji. Chciałbym sobie wywalczyć pewną pozycje w kadrze narodowej - zaznaczył 19-latek. Rywalem Sulęckiego będzie Daniel Danicek. - Na pewno obejrzę dostępne w internecie walki mojego przeciwnika. Zawsze dobrze jest wyczuć wcześniej swojego rywala, sprawdzić jakieś mocne strony itd. - dodał.

W Łomży w ringu m.in. Rośkowicz, Sulęcki i Durkacz

Na Suzuki Boxing Night 20 nie zabraknie także uznanych nazwisk w polskim boksie olimpijskim. Bardzo ciekawie zapowiada się m.in. walka Damiana Durkacza z Milosem Bartlem. - To kolejny wartościowy sprawdzian dla Damiana. Zmierzy się z najlepszym czeskim pięściarzem, który schodzi z wagi 75 kg do olimpijskiej 71 kg. Ten pojedynek odbędzie się w umownym limicie 73 kg. Zapowiada się trudna przeprawa, a z drugiej strony bardzo emocjonująca dla kibiców – zakończył Bartnik.

*Gala Suzuki Boxing Night 20 w piątek 17 marca od 20.05 w TVP Sport!