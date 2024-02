Najgorętsza pięściarka w Polsce zrzuciła ubrania i pokazała się w gorącym wydaniu. Zdjęcie Laury Grzyb aż parzy, co za sylwetka!

Gilowice w sercu do dziś

Piękna pięściarka na wyjątkowej fotografii

Od dawna nie było w polskim boksie zawodniczki, która mogłaby pomyśleć o zdobyciu pasa mistrzyni świata. Przed laty Polska miała dwie znane pięściarki, a były nimi Ewa Brodnicka oraz Ewa Piątkowska. Niewykluczone, że niebawem do tego grona dołączy również Laura Grzyb. Zawodniczka z Jastrzębia-Zdroju świetnie poczyna sobie na zawodowych ringach i na razie w dziesięciu pojedynkach jest niepokonana. W kwietniu 2023 roku sięgnęła po pierwszy zawodowy tytuł jakim jest pas mistrzyni Europy w wadze koguciej. Grzyb nie zamierza jednak na tym poprzestawać.

Laura Grzyb kusi sylwetką w mediach społecznościowych

Już jakiś czas temu można było usłyszeć głowy, że reprezentantka Polski niedługo stanie się pretendentką do tytułu mistrzyni świata. Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiej walki, ale same plotki dotyczące takich kwestii pokazują, że Grzyb stała się ważną pięściarką w swojej kategorii wagowej. Zawodniczka jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nierzadko publikuje nieco bardziej odważne zdjęcia. Niedawno na jej Instastories pojawił się kadr z, jak można przypuszczać, sesji fotograficznej. Grzyb pozuje w zasadzie w samej bieliźnie, dzięki czemu można zauważyć, że jest w wyśmienitej formie.