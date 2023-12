Tak teraz wygląda 55-letni Andrzej Gołota. Ten szczegół przykuwa uwagę. Na zdjęciach żony mistrza nic się nie ukryło

Andrzej Gołota dla wielu fanów pięściarstwa w Polsce to jedna z największych legend polskiego boksu. Dzięki zawodnikowi z Warszawy mnóstwo osób zakochało się w pięściarstwie i zarywało noce, aby oglądać pojedynki reprezentanta biało-czerwonych. Gołota kilkukrotnie był bliski zdobycia pasa mistrza świata w kategorii ciężkiej, ale ostatecznie nigdy nie udało mu się zdobyć tego tytułu. W karierze boksował z największymi postaciami tej dyscypliny sportu. Gołota nieustannie cieszy się sporą popularnością wśród kibiców.

Fani zachwyceni stylem Andrzeja Gołoty

Były pięściarz rzadko pokazuje się jednak na galach bokserskich i jednym źródłem informacji o Gołocie jest profil w mediach społecznościowych, który prowadzi jego żona, Mariola Gołota. Ukochana 55-latka od czasu do czasu publikuje fotografie z Gołotą. Ostatnią okazją do pokazania zdjęcia z byłym pięściarzem był dzień, w którym Mariola Gołota zabrała go ze sobą do pracy.

- Dzień brania męża do pracy - napisała w opisie do fotografii Mariola Gołota. Były pięściarz na zdjęciach zaprezentował się w marynarce oraz eleganckiej koszuli, a jego strój przypadł do gustu internautom. - Elegancja, jak zawsze - czytamy w jednym z komentarzy. - Pan Andrzej nic się nie zmienia - zauważył inny z internautów.