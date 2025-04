Słynny piłkarz wkracza do klatki

Patrice Evra, ikona francuskiego futbolu i były kapitan Trójkolorowych, znany z sukcesów w Manchesterze United, podejmuje nowe wyzwanie! 23 maja na gali Professional Fighters League Europe w paryskiej Accor Arena zobaczymy go w debiucie w MMA. Szef PFL Pete Murray nie kryje entuzjazmu związanego z debiutem Evry: – Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że tak wielka gwiazda jak Patrice zawalczy pod szyldem PFL. Paryżu, nadchodzimy, aby zorganizować kolejny historyczny wieczór MMA, nie przegapcie tego!

Występowałem na największych stadionach świata i zdobyłem wszystkie najważniejsze trofea w futbolu, ale PFL Europe Paris będzie dla mnie wyjątkowym wieczorem. Od lat trenuję z najlepszymi na świecie i oni również potwierdzą, że jestem na to gotowy. Zrobię show w Accor Arena 23 maja, więc przyjdźcie zobaczyć ten spektakl! – zaprasza Evra.

Jak Patrice Evra wypadnie w MMA?

Decyzja Patrice'a Evry o przejściu do MMA to nie tylko chwyt marketingowy. Po zakończeniu piłkarskiej kariery w 2019 roku, Evra, który jako kapitan Les Bleus zdobył wszystko, co było do zdobycia w klubowej piłce, szukał nowego wyzwania. Od 2016 roku trenuje sporty walki, współpracując z Cédriciem Doumbé i innymi zawodnikami MMA światowej klasy. Jego sportowe doświadczenie jest niepodważalne.

Jako były kapitan francuskiej drużyny narodowej i pięciokrotny mistrz Premier League, Evra cieszy się szacunkiem w całym świecie sportu. Jego decyzja o debiucie w PFL, lidze znanej z uczciwości rywalizacji i globalnego zasięgu, jeszcze bardziej zwiększa wiarygodność wydarzenia. Nie ogłoszono jeszcze nazwiska rywala Evry, z kolei spekulacje na temat tego, jak jego umiejętności piłkarskie przełożą się na walkę w klatce, rosną z dnia na dzień. Jedno jest pewne: debiut Patrice'a Evry w MMA to wydarzenie, którego żaden fan sportów walki nie może przegapić!

Patrice Evra ma 44 lata, jest senegalsko-francuskim piłkarzem, legendą Manchesteru United i reprezentacji Francji. Wieloletni kapitan Trójkolorowych, triumfator Ligi Mistrzów i pięciokrotny mistrz Anglii. Znany z charyzmy, waleczności i ofensywnego stylu gry na lewej obronie. Wychowany we Francji, grał w Nicei i Monaco, skąd trafił do Manchesteru United (2006–2014), wicemistrz Europy z reprezentacją Francji (2016). Grał też w Juventusie i West Hamie.