Rewolucyjne zmiany w Lidze Mistrzów? To może mieć ogromny wpływ na wyniki. Ważne informacje

Liga Mistrzów to elitarne rozgrywki w piłce nożnej. Od lat wszyscy kibice wyczekują, która z drużyn okaże się najlepsza w danym sezonie. W aktualnych rozgrywkach zostały wprowadzone zmiany na początku turnieju, a dokładniej mowa przejściu z fazy grupowej na ligową. Polegało to na tym, że pierwsze osiem drużyn od razu awansowało do 1/8 finału, natomiast pozostałe szesnaście zespołów walczyło o awans w 1/16.

W tegorocznych rozgrywkach o zwycięstwo w Lidze Mistrzów walczą cztery zespoły: Arsenal, PSG, Barcelona oraz Inter. Jeśli plany UEFA dojdą do skutku to jest to ostatni sezon, kiedy będą rozgrywane mecze na "starych" zasadach.

Kolejne zmiany w Lidze Mistrzów?! Kluczowe informacje

W przyszłym sezonie Ligi Mistrzów ma dojść do kolejnych zmian w Lidze Mistrzów. Mowa przede wszystkim tym o braku dogrywek. Przy remisie o awansie danego zespołu będą decydować rzuty karne. Poza tym drużyny, które zakończą fazę ligową w najlepszej ósemce to rewanże w dalszych fazach zagrają na swoim stadionie. Ostatnią zmianą ma być rozgrywanie meczów drużyn z tego samego kraju. Do takich starć może dojść dopiero w ćwierćfinale.

Półfinały Ligi Mistrzów sezonu 2024/2025 zostaną rozegrane 29 i 30 kwietnia, a rewanże odbędą się 6 i 7 maja.