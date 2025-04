i Autor: PHOTO, Associated Press Robert Lewandowski i Thomas Mueller w barwach Bayernu

Robi się przykro

Te wieści w sprawie kumpla Lewandowskiego rozrywają serce. Tak go potraktowali po 17 latach

Robert Lewandowski mając prawie 37 lat na karku wciąż robi niesamowite rzeczy na boisku. Polak niedawno zdobył 2 gole w meczu Barcelony z Gironą, wygranym 4:1. Polak utrzymuje bardzo wysoką skuteczność strzelecką, ale do tego przyzwyczaił nas już grając w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium. W każdym z tych klubów znajdował nić zrozumienia z innymi zawodnikami ofensywnymi, co dawało świetne efekty. Do historii przeszła jego współpraca z Thomasem Muellerem w „Die Roten”. Niestety, właśnie pojawiły się niezwykle smutne wieści dla wszystkich fanów Niemca.