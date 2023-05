Denis Labryga walczy z ojcem Denisa Załęckiego, ale ma już kolejnych rywali. Gwiazdor High League na koniec chce mistrza świata!

Jacek Murański po raz pierwszy pokazał się publicznie po śmierci Mateusza Murańskiego. Wielki przyrząd na jego ręce. Wiadomo co to

Denis Labryga wszedł do świata freak-fightów na początku tego roku i w znakomitym stylu zadebiutował na High League 6. Już w pierwszej rundzie rozbił byłego strongmana Konrada Karwata i potwierdził zapowiedzi, że podpisał kontrakt, aby zostać w tej federacji dominatorem. Wiele mówiło się o jego walce z Denisem Załęckim, bo obaj mają sobie wiele do udowodnienia, ale kontuzja "Bad Boya" sprawiła, że to starcie zostało odłożone w czasie. W miejsce syna wskoczył ojciec - Dawid Załęcki, który już 17 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie zmierzy się z Labrygą. Faworytem jest znacznie młodszy były zawodnik Wotore, który przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że w planach na czerwcową galę był pojedynek z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem, ale na przeszkodzie stanęła jego walka w GROMDZIE. W związku z tym federacja zaproponowała starcie starszemu przedstawicielowi rodziny Załęckich, a ten bez wahania je przyjął.

Denis Labryga ma coraz więcej rywali w High League. Zwieńczeniem listy... mistrz świata Sarara

- Wchodząc do High League, chciałem zrobić projekt od Karwata po, dajmy na to, Denisa Załęckiego i Mateusza Kubiszyna. Nie spodziewałem się nawet, że będę walczył z Dawidem. Zadzwonili do niego włodarze, nawet nie chciał się dowiedzieć, z kim walczy, tylko po prostu wziął walkę, bo jest charakterny i chce walczyć, za co go szanuję - przyznał Labryga po pierwszej konferencji HL 7. Podczas jego panelu doszło też do konfrontacji z nowymi zawodnikami tej federacji z bogatą sportową przeszłością - Michałem Pasternakiem i Tomaszem Sararą. Wszyscy wyrazili zainteresowanie ewentualną walką w przyszłości, przez co lista rywali głogowianina znacznie urosła.

- Jak wygram z Dawidem Załęckim, to będzie i Denis, który będzie chciał pomścić swojego ojca. Spokojnie, na wszystkich przyjdzie pora - ocenił Labryga, który ułożył po chwili swoją listę. - Po drodze na pewno walka z Kubiszynem, czekamy na rozwój sytuacji między nim a "Balboą" i wynik ich walki. Później jak najbardziej będzie to Michał Pasternak lub Tomasz Sarara. Chciałbym nawet, żeby Tomek był ostatnim przeciwnikiem, z którym bym zawalczył. Jest bardzo doświadczony i musielibyśmy tylko dogadać formułę walki - stwierdził 27-latek, doceniając klasę byłego mistrza świata K-1. Całą rozmowę z Denisem Labrygą po konferencji przed High League 7 obejrzysz poniżej: