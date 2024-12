Mamed Khalidov sprzedaje swój samochód! Prawdziwa bestia do kupienia za kilkaset tysięcy złotych

To w jaki sposób zażartował Mamed Khalidov przejdzie do historii! Bezcenna reakcja

Po ostatniej walce na gali XTB KSW 100, kiedy to Mamed pokonał Adriana Bartosińskiego, legendarny zawodnik polskiego MMA zapowiedział dłuższą przerwę od pojedynków pomimo tego, że chętnych nie brakuje, a wyzwanie Mamedowi rzucił chociażby mistrz KSW wagi średniej, Paweł Pawlak. Khalidov obecnie jednak zdaje się całkowicie skupiać na odpoczynku i swoim życiu prywatnym, co przyniosło wielkie zmiany i ważną decyzję. Legendarny zawodnik KSW postanowił pozbyć się części samochodów ze swojej kolekcji ze względu na fakt, że na co dzień porusza się on pojazdami z wypożyczalni. Jeden z samochodów trafił na portal z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, a Khalidov zażyczył sobie za niego ponad 300 tysięcy złotych.

Khalidov wystawił swój samochód za ponad 300 tysięcy złotych

- (...) Jedną złą robotę zrobiliście. Mianowicie wszystko moje auta stoją. Ja nimi nie jeżdżę, wszystkie mają mały przebieg i podjąłem taką decyzję, że z 2 auta sprzedam z mojej prywatnej kolekcji. Jedno z tych aut właśnie Wam pokażę - zaczął swój monolog na Instagram Stories Khalidov tłumacząc, że używalnie samochód z wypożyczalni sprawiło, że jego prywatna kolekcja aut musi się zmniejszyć.

Samochód, który można było zobaczyć na filmie za plecami Mameda to właśnie jeden z pojazdów, który trafił do sprzedaży i którego można zobaczyć na jednym z serwisów aukcyjnych. Mowa tutaj o Fordzie F150 z 2021 roku, za którego Khalidov chce otrzymać 309 tysięcy złotych. Zgodnie z tym, co gwiazdor KSW mówił w kwestii przebiegu, ten faktycznie jest niewielki - zaledwie 30 tysięcy kilometrów. Potężny samochód Khalidova nie może również narzekać na brak mocy, bowiem pod maską kryje się aż 400 koni mechanicznych.

Mamed przy okazji zabezpieczył się na ewentualność, w której internauci mogliby wykorzystać znajdujący się w ogłoszeniu numer telefonu, aby skontaktować się z Khalidovem, bynajmniej nie w kwestii kupna pojazdu.

- Wystawię numer, ale to nie jest numer do mnie tylko do osoby, która będzie sprzedawała to auto. Proszę, jeśli zainteresowani jesteście – dzwońcie, ale naprawdę, jeśli jesteście zainteresowani autem. - dodał prosząc internautów, aby kontaktować się tylko i wyłącznie w sprawie pojazdu.