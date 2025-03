Pudzianowski w ostatnich tygodniach brał pod uwagę dwie opcje - albo debiut we freakowej organizacji Fame, albo kontynuacja przygody z KSW. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak na to, że ostatecznie wybór padnie na KSW. Sam Pudzianowski jakiś czas temu zdradził, że 26 kwietnia na gali XTB KSW 105 w Gliwicach zmierzy się z Eddiem Hallem, Brytyjczyk wcześniej zrobił to samo.

Mariusz Pudzianowski nadal w KSW? Wszystko wyjaśni się na konferencji prasowej w piątek 28 marca

- Mariusz jest człowiekiem, którego ciężko rozgryźć. On jedno mówi, drugie myśli. Jak się go ostatnio pytałem, to mówił, że KSW, a za chwilę dodawał, że tak naprawdę to nie wiadomo. Uważam jednak, że Mariusz jest na tyle spełnionym zawodnikiem, że to tylko do niego należy decyzja, gdzie zawalczy i ja na pewno nie będę mówił, czy to jest dobry czy zły pomysł. Z drugiej strony ja jako sportowiec nie chciałbym, żeby "Pudzian" na koniec kariery tarzał się w błocie, a tak by było, gdyby zdecydował się na freaki - powiedział nam Artur Szpilka, który regularnie sparuje z Pudzianowskim.

Wszystko powinno być jasne już 28 marca w piątek. To właśnie tego dnia odbędzie się specjalne spotkanie medialne przed kwietniową galą. Pojawią się na nim wszyscy najważniejsi znani już bohaterzy wydarzenia w Gliwicach, ale poza tym na konferencji prasowej będziemy świadkami "wyjątkowego ogłoszenia". I prawdopodobnie chodzi właśnie o Pudzianowskiego, gdyż na grafikach udostępnionych mediom w czwartek widnieje napis - "Specjalny live. Czy Pudzian zawalczy w KSW?".

Karta walk gali XTB KSW 105

Adrian Bartosiński - Andrzej Grzebyk (o pas wagi półśredniej)

Rafał Haratyk - Ibragim Czużygajew (o pas wagi półciężkiej)

Artur Szpilka - Errol Zimmerman

Igor Michaliszyn - Artur Szczepaniak

Madars Fleminas - Kacper Koziorzębski

Szymon Bajor - Augusto Sakai

Laura Grzyb - Gabriela Hristea

Marcin Krakowiak - Adam Niedźwiedź

Michał Turyński - Denis Górniak

