Niebotyczne pieniądze dla Piotra Żyły za walkę na Clout MMA? Polski skoczek ma zgarnąć prawdziwą fortunę

Sensacyjne doniesienia w sprawie Piotra Żyły! Lider polskich skoczków wejdzie do klatki MMA?! To byłby hit

Piotr Żyła w tym roku sięgnął po złoty medal mistrzostw świata i mimo że skończył 36 lat, to wciąż nie zamierza kończyć kariery skoczka. Okazało się, że postanowił nawet mocno poszerzyć swoje horyzonty i wiele wskazuje na to, że może wziąć udział w jednej z gali freak-fightowych, organizowanych przez Clout MMA. O całej sytuacji wypowiadali się już m.in. prezes PZN Adam Małysz, czy były prezes związku, Apoloniusz Tajner. W mocnych słowach całą sytuację ocenił także trener Thomas Thurnbichler. Choć walka nie jest jeszcze potwierdzona, to sama propozycja jest jak najbardziej realna. A z doniesień Sport.pl i TVP Sport wynika, że Piotr Żyła mógłby zarobić za walkę kilka razy więcej niż za... cały poprzedni sezon w skokach narciarskich!

Potężne pieniądze dla Piotra Żyły za walkę z Peszko?

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie ma szansę na walkę Żyły ze względu na rozpoczęte już przygotowania do sezonu 2023/24 i sprzeciw Thomasa Thurnbichlera w tej sprawie. W przyszłym roku byłoby to już bardziej realne i wiele wskazuje na to, ze Piotr Żyła faktycznie może wejść w świat freak-fightów. Z pewnością kuszą go do tego wielkie pieniądze.

Zdaniem portalu Sport.pl oraz TVP Sport Piotr Żyła miałby zarobić nawet... ok. 2 mln złotych! Jeśli okazałoby się to prawdą, to Żyła zarobiłby ponad trzy razy więcej, niż za cały poprzedni sezon w skokach narciarskich, na którym dorobił się 618 tys. złotych.