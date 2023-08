Niesamowity nokaut podczas XTB KSW 85! Ten cios mógł był zabójczy, Kijańczuk bez szans

Trwa gala XTB KSW 85, na której nie brakuje emocji, choć nokautów podczas tego wydarzenia na razie kibice zobaczyli nie wiele. Od początku imprezy doszło już do pięciu pojedynków. Ze zwycięstwa do tej pory mogli się cieszyć: Sandra Succar, Wilson Varela, Yasmin Guimaraes, Marcin Krakowiak oraz Kleber Silva. Jednak tylko walka tego ostatniego zakończyła się przed czasem, reszta musiała czekać na decyzję sędziów. Silva zaczął aktywniej walkę i kilka razy próbował ruszyć na Kijańczuka, a ten nie radził sobie dobrze z walką na "wstecznym biegu". Po trzech minutach Brazylijczyk otrzymał kilka ciosów od Polaka, jednak zdołał opanować sytuację. Nagle Kijańczuk przy próbie kopnięcia dostał kontrę i poleciał na siatkę. Jeszcze wstał, ale Brazylijczyk puścił mu kolejnego prawego sierpa, a na koniec huknął mu na głowę kolanem. Sytuacja była na pograniczu, ale to ostatecznie Silva zanotował efektywny nokaut.