Omonia - Legia Warszawa RELACJA NA ŻYWO wynik meczu Ligi Konferencji: Rozpędzona Legia walczy na Cyprze

Omonia - Legia Warszawa 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Omonia:

Legia:

Na żywo Omonia - Legia Warszawa Witamy w relacji na żywo z meczu 4. kolejki Ligi Konferencji Omonia - Legia Warszawa. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Zapraszamy!

Odśwież relację

Omonia - Legia Warszawa WYNIK

Przed rozpoczęciem rywalizacji w sezonie 2024/2025 w Lidze Konferencji z pewnością niewiele osób spodziewało się, że Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok będą sobie tak świetnie radzić w europejskich pucharach. Po 3. kolejkach polskie ekipy zajmują kolejno 2. i 3. miejsce w stawce, mając przed sobą jedynie Chelsea. W poprzednim meczu warszawiacy rozbili na własnym stadionie Dinamo Mińsk aż 4:0, a wcześniej wygrali również z Baćką Topola i niespodziewanie z hiszpańskim Betisem.

Ewa Pajor dla "Super Expressu": Mogę być Lewandowskim w spódnicy. Najważniejsze to awansować na Euro!

Spotkanie z Omonią będzie dla Legii okazją do tego, aby zrewanżować się cypryjskiej ekipie za ostatni dwumeczu, który miał miejsce latem 2020 roku w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Omonia wygrała wtedy 2:0 po dogrywce. - (...) To drużyna, która szczególnie u siebie potrafi być groźna. Spodziewamy się rywala, który będzie chciał kontrolować mecz będąc w posiadaniu piłki i spychając nas do defensywy. Oczekujemy ciężkiego meczu, ale ten mecz będzie równie ciężki dla Omonii. - komplementował rywala przez meczem Goncalo Feio.