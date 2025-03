i Autor: instagram.com/eddiehallwsm/KSW/Gromda Rob Cunningham, Eddie Hall i Mariusz Pudzianowski

XTB KSW 105 w Gliwicach

Poległ na Gromdzie, teraz pomaga Eddiemu Hallowi przed jego walką z Mariuszem Pudzianowskim

Choć nadal oficjalnie nie ogłoszono rywala i daty kolejnego pojedynku Mariusza Pudzianowskiego, to wszystko wskazuje na to, że "Pudzian" zmierzy się z Eddiem Hallem na gali XTB KSW 105 w Gliwicach. Brytyjski siłacz do starcia z Polakiem przygotowuje się sparując z zawodnikiem, którego mogliśmy już oglądać w akcji w naszym kraju.