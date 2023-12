Porażająca metamorfoza Roberta Burneiki. Nie dowierzaliśmy własnym oczom. Jego ciało wyglądało zupełnie inaczej

Pospadaliśmy z krzeseł po tym nagraniu z udziałem Marcina Najmana! Cała Polska patrzyła co wyprawia

Hajto vs Wawrzyniak na CLOUT MMA 3: Santa Clout! Wielkie starcie dwóch byłych piłkarzy stanie się faktem

Hardkorowy Koksu, który pochodzi z Litwy bardzo szybko zdobył popularność w Polsce. Jego filmy w mediach społecznościowych stały się prawdziwymi hitami i choć widać było na nich wiele cennych rad dotyczących budowania swojej sylwetki, Burneika nagrywał je w sposób humorystyczny, co spodobało się wielu osobom. Jego słowa o "stejkach" przeszły już do internetowego kanonu. Hardkorowy Koksu dzięki popularności miał również okazję zawalczyć na kilku galach MMA.

Co za transfer FAME MMA! Federacja wszystko ogłosiła, dołącza prawdziwa legenda!

Przemiana Hardkorowego Koksa

Na razie nie słychać, aby 45-latek miał wrócić do freak-fightów, choć na pewno jego kolejny występ cieszyłby się sporą popularnością. Nie zmienia to faktu, że Burneika nieustannie dba o swoje ciało i wciąż spędza sporo czasu na siłowni. Muskulaturą imponował już wiele lat temu, co widać również na zdjęciu, które Hardkorowy Koksu opublikował na Instagramie.

Pokazuje ono, jak wyglądał 22 lata temu. - 22 lata temu sprawdzanie formy jak się pracowało w warsztacie. Było hardkorowo - czytamy w opisie do fotografii. W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy pod adresem Burneiki. - Mało osób wie jaką drogę przeszedłeś żeby znaleźć się w miejscu gdzie teraz jesteś…Dalszych sukcesów Robert - napisał jeden z fanów.