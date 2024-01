Poważne zarzuty pod adresem Don Diego. FAME MMA ma tracić cierpliwość. Pojawiły się ostre oskarżenia

Ciarki nas przeszły od stóp do głów po ujrzeniu, co zrobił ze sobą Krzysztof Radzikowski! Szokujący widok dla zwykłego śmiertelnika

Zakontraktowanie Mateusza "Don Diego" Kubiszyna przez FAME MMA odbiło się szerokim echem. Mistrz federacji GROMDA cieszy się dużą popularnością wśród fanów i niejednokrotnie udowodnił, że w ringu, czy w klatce bardzo trudno go pokonać. Wiele wskazywało na to, że Don Diego przez federację szykowany jest na występ podczas jubileuszowej gali FAME MMA 20, która odbędzie się 10 lutego w Krakowie. Ale na ogłoszonej niedawno karcie walk na próżno szukać nazwiska Kubiszyna.

Pasternak mocno o Don Diego

Wiele wskazuje na to, że zawodnik i federacja nie doszły do porozumienia jeśli chodzi o formułę walki. - Ja zaproponowałem już jakiś czas temu bardzo fajne, widowiskowe dla was przede wszystkim warunki walki. Żeby zrobić 1 rundę boks, 2 rundę K-1, 3 rundę MMA, żeby cały czas dokładać kolejną płaszczyznę. No i nie ma co ukrywać – moim przeciwnikiem ma być zawodnik MMA. No i po prostu jego team, myślę że zawodnik nie, ale jego team obs*** zbroję i boi się najzwyczajniej w świecie wypuścić swojego zawodnika do takich formuł - napisał niedawno Don Diego w mediach społecznościowych.

Teraz głos w sprawie zabrał Michał "Wampir" Pasternak. Zawodnik FAME MMA powiedział, że Don Diego nie godził się na niektóre formuły walk. - Zależy czy się dogadamy, czy nie. Ja nie będę szedł na każde jego ustępstwo. Federacja nie jest zadowolona z tego, jak negocjował tę walkę. Dostał dwie rundy swoje. On tłumaczy to, że walka w K-1 to nie jest jego formuła, tylko moja. Moja to by było MMA i grappling - powiedział Pasternak w rozmowie z MMA - Bądź Na Bieżąco.