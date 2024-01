Szalona karta walk FAME 20! Federacja odsłoniła wszystkie karty. Boxdel vs. Don Kasjo, wielki turniej o ogromne pieniądze

Mariusz Pudzianowski bez ogródek o Janie Błachowiczu! Gwiazdor KSW publicznie powiedział to o ikonie UFC

- Ta gala będzie nieco inna niż pozostałe. Podczas FAME 20, poza klasycznymi pojedynkami, odbędzie się też WIELKI TURNIEJ o 2 MILIONY ZŁOTYCH! - informowała federacja FAME MMA jeszcze przed ujawnieniem, kto będzie bił się na jubileuszowej gali FAME 20. Przy okazji jednak organizacja potwierdziła krążące od jakiegoś plotki mówiące o tym, że w wielkim turnieju mają zmierzyć się Arkadiusz Tańcula, Maksymilian Wiewiórka, Amadeusz Ferrari, Adrian „Polak” Polański, Filip „Filipek” Marcinek, Josef Bratan, Krystian Wilczak oraz Dawid Malczyński

Sam turniej to jednak nie wszystko, co na FAME 20 przygotowała federacja. W walce wieczoru FAME 20 zmierzą się bowiem Michał „Boxdel” Baron oraz Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, któremu niedawno nie było dane wejść do klatki z Adamem Soroko. Wcześniej czeka nas walka Marcina „Xayoo” Majkuta z Dariuszem „Daro Lwem” Kaźmierczukiem, Alana Kwiecińskiego z Michałem „Wampirem” Pasternakiem oraz debiutantów w FAME MMA – Jakuba Koseckiego z Łukaszem „Tuszolem” Tuszyńskim.

Pomiędzy kolejnymi pojedynkami odbywać się będą kolejne pojedynki turnieju. Uczestnicy, którzy biorą w nim udział już niebawem poznają swoich rywali w drodze losowania. Gala FAME 20 odbędzie się w 10 lutego w TAURON Arenie w Krakowie.