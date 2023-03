Takich słów Boxdela w kierunku Pawła Jóźwiaka nikt się nie spodziewał! To nie spodoba się ukochanej prezesa FEN, nie zawahał się

Ostatnie tygodnie bez dwóch zdań nie należą do Pawła Jóźwiaka. Prezes FEN po tym jak pokonał ekspresowo Marcina Najmana na gali WOTORE 6, najpierw musiał uznać wyższość Michała "Boxdela" Barona podczas ostatniej gali FAME 17, gdzie nie odbyło się bez kontrowersji, a przed kilkoma dniami przegrał w rewanżu z "El Testosteronem" po decyzji sędziów na gali HIGH League 6 w katowickim Spodku. Gdyby tego było mało, do sieci trafiło krótkie nagranie z nim i jego ukochaną w roli głównej, które szybko stało się tematem do dyskusji w mediach społecznościowych.

Mowa tutaj o filmiku, na którym wyraźnie niezadowolona Anna Kokocińska tuż po ogłoszeniu werdyktów sędziów na gali HIGH League dopytywała Pawła Jóźwiaka, jak ten mógł przegrać z Marcinem Najmanem. Fani Boxdela natychmiast zapytali włodarza FAME MMA, który nie darzy sympatią prezesa FEN, czy widział to nagranie oraz co o nim sądzi. Michał Baron natychmiast stwierdził, że po ludzku szkoda mu Jóźwiaka.

- Mimo tego, że z Pawłem mieliśmy wiele średnich sytuacji na naszej linii, to teraz mocno, szczerze, po męsku Ci współczuję stary... Aniu, jesteś bliską osobą dla Pawła i w momencie, gdy facet jest podłamany przegraną i ledwo żyje to Ty mu ciśniesz?! (...) Co do Ciebie Paweł, zasługujesz na lepsze traktowanie. Możemy mieć do siebie "ale, jednak solidarnie, jako facet Ci po prostu współczuję tej chwili - powiedział bez ogródek włodarz FAME MMA podczas swojego ostatniego Q&A na YouTube. Przy okazji zapowiedział, że już niebawem dojdzie do wielkiego rewanżu Boxdel - Jóźwiak.

