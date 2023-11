Będziecie zachwyceni, gdy dowiecie się, gdzie pracuje żona Kamila Stocha. Ogromna odpowiedzialność

Ewa Bilan-Stoch przez wiele lat stawiała przede wszystkim na fotografię. Jej świetne zdjęcia można było podziwiać m.in. na Instagramie. Żona Kamila Stocha na portalu społecznościowym chwaliła się efektami swojej pracy, a one robiły ogromne wrażenie na rodaczkach i rodakach. Później doszły do tego kolejne obowiązki. Podczas igrzysk olimpijskich wcielała się m.in. w prowadzącą program telewizyjny Eurosportu, a nie tak dawno na jaw wyszła kolejna praca Ewy Bilan-Stoch. Tym razem bardzo odpowiedzialna społecznie, ponieważ angażuje się w wychowanie kolejnego pokolenia.

Ewa Bilan-Stoch praca. Dzieci są zachwycone

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch z pewnością mogliby poświęcić wolny czas na odpoczynek. Przecież ich życie na wysokich obrotach musi być wyczerpujące. Oboje jednak czują się w pewien sposób odpowiedzialni za dyscyplinę sportu, której dużo zawdzięczają. Dlatego też jakiś czas temu podjęli decyzję o szkoleniu kolejnego pokolenia skoczków. Młodzi adepci trudnej dyscypliny mogą szlifować swoje umiejętności w klubie Eve-nement Zakopane, nad którym pieczę sprawuje właśnie wspomniane, znane małżeństwo.

Żona Kamila Stocha opiekuje się dziećmi

Praca z młodymi skoczkami to jednak nie tylko treningi. To również pokazywanie im ukochanych skoków narciarskich od kuchni. Od czasu do czasu zdarza się, że większą ekipą wybierają się na ważne imprezy. Ewa Bilan-Stoch opiekowała się grupą m.in. podczas wyjazdu do Planicy. Na obozie w legendarnym ośrodku skoków narciarskich pilnowała, by wszyscy ciężko trenowali, ale i dobrze się bawili. Opieka nad dziećmi najwyraźniej sprawia żonie Kamila Stocha sporo radości.