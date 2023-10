Kamil Stoch wreszcie mógł to ogłosić. Z dumą pokazał wyjątkowe zdjęcie, nie krył radości

Nie dacie wiary, na co zdecydował się Thomas Thurnbichler. To czeka polskich skoczków, nie mogliście się spodziewać

Kamil Stoch ma za sobą trudne lato, czego zupełnie nie ukrywa. Od samego początku przygotowań zmagał się z problemami, które dało się zauważyć m.in. podczas Igrzysk Europejskich. Do tego w końcówce letniego okresu musiał zrezygnować ze startów ze względu na intensywną chorobę. Treningi często były dla niego walką z samym sobą, ale trzykrotny mistrz olimpijski nie traci optymizmu przed zimą. Do inauguracji Pucharu Świata zostały jeszcze trzy tygodnie, które będzie chciał wykorzystać na doszlifowanie formy. A ta powoli wydaje się iść w górę, o czym świadczy brązowy medal ostatnich mistrzostw Polski w Szczyrku. Przyniósł on sporo radości Stochowi, a pozytywne bodźce docierają do niego także spoza skoczni.

Kamil Stoch ogłosił to z dumą. Nie krył radości

Zbliża się zima, a to oznacza, że wielu kibiców Stocha już niedługo wyciągnie z szafy cieplejsze ubrania. Od kilku lat pewną formą wsparcia wybitnego skoczka są jego czapki. 36-latek z Zębu wraz z żoną założył firmę, która produkuje wyjątkowe zimowe czapki. Mogłoby się wydawać, że ich charakterystyczny wzór jest skończony i po kilku wcześniejszych kolekcjach trudno wymyślić nową. Jednak po długich namysłach udało się stworzyć nową kolekcję, co z dumą ogłosił sam Stoch.

"Duma! Nowa kolekcja "Kamiland". Łiiiii!" - napisał w mediach społecznościowych skoczek, a radość okrasił też wymownymi emotikonami. Ile wysiłku kosztowało wydanie nowej czapki wiedzą tylko pracownicy jego marki, ale da się to odczuć z wpisu na Instagramie. "Co roku zastanawiamy się, czy można po raz kolejny zrobić nowe #mojetornado" - rozpoczęto wpis, w którym oficjalnie zaprezentowano nową czapkę. Można spodziewać się, że już niedługo Stoch zobaczy w niej wielu kibiców pod skoczniami na całym świecie!

